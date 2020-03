Italijo najhuje verjetno še čaka

Kompleksna slika

Testiranje, testiranje, testiranje

Kljub znakom upočasnjevanja rasti okužb in nekaterim zgodbam o uspehu, ki Italijanom dajejo upanje, da se bodo kmalu zbudili iz nočne more, strokovnjaki opozarjajo, da zdravstvena kriza v sosednji državi še zdaleč ni dosegla vrhunca, in da ni jasno, kdaj ga bo.Iz tega razloga se Italija ne bo mogla izogniti podaljšanju ukrepov karantene, ki od prejšnjega tedna veljajo za celotno državo. Ukrepi se iztečejo 3. aprila, že vnaprej pa je jasno, da vladane bo tvegala vnovične pospešitve širjenja okužb. Tako je samo vprašanje časa, kdaj bo iz rimske palače Chigi prišel nov dekret, z novim datumom veljavnosti za obstoječe omejitve oziroma prepovedi gibanja, zaradi katerih je življenje v Italiji obstalo.Tako kot v drugih državah je cilj ukrepov preprečiti širjenje okužb oziroma nastanek novih žarišč. Število novih okužb na ravni celotne Italije še vedno narašča, a iz dneva v dan nekoliko manj. Na lokalni ravni je slika bistveno bolj kompleksna. V provinci Lodi, kjer je virus prisoten že več tednov, se položaj počasi stabilizira, in sicer z le štiriodstotnim dnevnim porastom novih primerov. Povsem drugače je v Milanu, Mantovi in Comu, kjer število odkritih primerov dnevno naraste za 17, 22 in 16 odstotkov.Medtem ko razlike v številkah odražajo različne stopnje razvoja epidemije, se nanje ni povsem možno zanesti, ampak je nanje treba gledati kot na minimum, poudarjajo strokovnjaki. »Število okužb in smrti je zagotovo višje kot kažejo uradne številke, in to velja za vse države, naj bo to Kitajska, Italija ali Nemčija,« je v intervjuju za Delo, ki ga bomo v celoti objavili v petkovi izdaji, pojasnil priznani italijanski epidemiologItalija še vedno zaostaja po številu opravljenih testov na prisotnost virusa. Država je na milijon prebivalcev do zdaj opravila 826 testov, kar je skoraj štirikrat manj od Južne Koreje, kjer so na podlagi testiranj in s takojšnim izločanjem okuženih oseb širjenje virusa hitro omejili. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) državam že dlje časa svetuje, naj sledijo korejskemu zgledu.Da bi v Italiji lahko delovala podobna taktika, kaže eksperiment iz province Padova, konkretno iz kraja Vò, kjer so oblasti konec prejšnjega meseca testirale vseh 3300 prebivalcev, ne glede na to ali so kazali znake okužbe ali ne, in s tem zabeležile prvo zmago v vojni proti virusu. 66 prebivalcev, pri katerih so odkrili okužbo so poslali v karanteno za 14 dni. »Čez deset dni jih je bilo okuženih le še šest,« je v izjavi za italijanske medijev potrdil guverner Benečije, ki je Vò pred dnevi razglasil za najbolj zdrav kraj v Italiji.