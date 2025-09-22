V Italiji v poplavah izginila ženska, v kampu 15 ljudi odrezanih od sveta

Lombardijo je ponoči zajelo močno deževje. Za severna območja so razglasili oranžni, za ostala pa rumeni alarm. Močne padavine so sprožile zemeljske plazove, poplavile podvoze, zaustavile so tudi železniški promet na območju Savone, veter je podiral drevesa. V nekaterih šolah so odpovedali pouk, gasilci pa so se odzvali na več sto klicev, poročajo pri italijanskem mediju Rai News.

Na območju Alessandrije v Spigno Monferratu s helikopterjem iščejo pogrešano žensko. Na istem območju rešujejo 15 ljudi, ki so obtičali v kampu. V milanski soseski Niguarda so gasilci posredovali pri evakuaciji zasebne šole, poroča Rai News.

Civilna zaščita je izdala nacionalno opozorilo za Dolino Aosto in Piemontu. Pričakujejo obsežne padavine, ki se bodo razširile na Lombardijo, Ligurijo, Emilijo-Romanjo, Toskano in Sardinijo. Možni so močni nalivi, strele, lokalne nevihte s točo in močni sunki vetra. V Liguriji in severni Lombardiji so za danes izdali oranžni vremenski in hidrološki alarm.

Milanski svetnik za civilno zaščito Marco Granelli je na družbenih omrežjih pozval prebivalce mesta, naj bodo izredno previdni. V severnem Milanu je do 8. ure zjutraj padlo trideset milimetrov dežja, v Paderno Dugnanu in Sevesu več kot 80 milimetrov, v Monzi pa dvajset milimetrov, navaja medijski portal Ansa. Nevihte se bodo nadaljevale tudi danes.

Med najbolj prizadetimi deželami je Ligurija, predvsem območje Savone in Bormide. Predstavniki regije so v izjavi za javnost poročali, da je med 22. uro sinoči in 7. uro zjutraj padla izjemno velika količina padavin. V Degu je v osmih urah padlo več kot 400 milimetrov dežja. Reka Bormida je zjutraj presegla drugo opozorilno stopnjo, in sicer pet metrov. Italijanska regionalna agencija za varstvo okolja ARPAL je okoli desete ure zapisala, da višina reke znaša skoraj sedem metrov. Reka se je na več območjih že razlila.

Napoved za Slovenijo

V Sloveniji bo popoldne oblačnost od zahoda počasi naraščala, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne krajevne plohe, napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.

Plohe in nevihte se bodo v večernih urah začele pojavljati predvsem na Primorskem. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Pri Arsu so za torek izdali rumeno vremensko opozorilo za vso Slovenijo.

Rumeno vremensko opozorilo za torek. FOTO: Arso/Zajem zaslona