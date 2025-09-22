  • Delo d.o.o.
    Svet

    V Italiji v poplavah izginila ženska, v kampu 15 ljudi odrezanih od sveta

    Italijanski mediji poročajo o veliki škodi, ki jo je povzročilo obilno deževje. Neurje je divjalo tudi v Španiji in Franciji, za Slovenijo rumeno opozorilo.
    V Italiji so se s hudimi septembrskimi poplavami soočali že septembra lani. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
    Galerija
    V Italiji so se s hudimi septembrskimi poplavami soočali že septembra lani. FOTO: Ciro De Luca/Reuters
    Ma. J.
    22. 9. 2025 | 10:55
    22. 9. 2025 | 13:02
    A+A-

    Lombardijo je ponoči zajelo močno deževje. Za severna območja so razglasili oranžni, za ostala pa rumeni alarm. Močne padavine so sprožile zemeljske plazove, poplavile podvoze, zaustavile so tudi železniški promet na območju Savone, veter je podiral drevesa. V nekaterih šolah so odpovedali pouk, gasilci pa so se odzvali na več sto klicev, poročajo pri italijanskem mediju Rai News.

    Na območju Alessandrije v Spigno Monferratu s helikopterjem iščejo pogrešano žensko. Na istem območju rešujejo 15 ljudi, ki so obtičali v kampu. V milanski soseski Niguarda so gasilci posredovali pri evakuaciji zasebne šole, poroča Rai News.

     

    Civilna zaščita je izdala nacionalno opozorilo za Dolino Aosto in Piemontu. Pričakujejo obsežne padavine, ki se bodo razširile na Lombardijo, Ligurijo, Emilijo-Romanjo, Toskano in Sardinijo. Možni so močni nalivi, strele, lokalne nevihte s točo in močni sunki vetra. V Liguriji in severni Lombardiji so za danes izdali oranžni vremenski in hidrološki alarm.

    image_alt
    Arso: Opozorila s previsoko stopnjo nevarnosti so neizogibna

    Milanski svetnik za civilno zaščito Marco Granelli je na družbenih omrežjih pozval prebivalce mesta, naj bodo izredno previdni. V severnem Milanu je do 8. ure zjutraj padlo trideset milimetrov dežja, v Paderno Dugnanu in Sevesu več kot 80 milimetrov, v Monzi pa dvajset milimetrov, navaja medijski portal Ansa. Nevihte se bodo nadaljevale tudi danes.

    Med najbolj prizadetimi deželami je Ligurija, predvsem območje Savone in Bormide. Predstavniki regije so v izjavi za javnost poročali, da je med 22. uro sinoči in 7. uro zjutraj padla izjemno velika količina padavin. V Degu je v osmih urah padlo več kot 400 milimetrov dežja. Reka Bormida je zjutraj presegla drugo opozorilno stopnjo, in sicer pet metrov. Italijanska regionalna agencija za varstvo okolja ARPAL je okoli desete ure zapisala, da višina reke znaša skoraj sedem metrov. Reka se je na več območjih že razlila.

    Napoved za Slovenijo

    V Sloveniji bo popoldne oblačnost od zahoda počasi naraščala, v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo možne krajevne plohe, napovedujejo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na severozahodu okoli 20 stopinj Celzija.

    image_alt
    Naliv v Novem mestu poplavil ulice in poškodoval avtomobile

    Plohe in nevihte se bodo v večernih urah začele pojavljati predvsem na Primorskem. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma plohami in posameznimi nevihtami. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Pri Arsu so za torek izdali rumeno vremensko opozorilo za vso Slovenijo.

    Rumeno vremensko opozorilo za torek. FOTO: Arso/Zajem zaslona
    Rumeno vremensko opozorilo za torek. FOTO: Arso/Zajem zaslona

    Močno deževje v Španiji terjalo smrtno žrtev, neurje tudi v Francij

    Večji del regije na severovzhodu Španije je zajel hudourniški naliv. Gasilci so sporočili, da so v reki v mestu Sant Pere de Riudebitlles blizu Barcelone našli truplo, medtem ko so iskali dve osebi. Njun avtomobil je domnevno odnesla poplavna voda.

    Gasilci so tudi rešili 27 ljudi, ki so bili zaradi zemeljskega plazu ujeti pri vzpenjači Sant Joan pri samostanu Montserrat severozahodno od Barcelone, je sporočila regionalna služba civilne zaščite. Nastajale so tudi motnje v železniškem in letalskem prometu.

    Nacionalni meteorološki urad je sporočil, da je v nekaterih delih Katalonije v zgolj 30 minutah padlo do 40 litrov padavin na kvadratni meter.

    Na jugovzhodu Francije je bil zaradi neurja izpad elektrike v približno 10.000 domovih. Na letališču v Marseillu so morali več letov preusmeriti na druga letališča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    STA

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Willum Švegl: Smo v prostem padu in nimamo pojma, kam bomo trčili

    Kot dopisnica RTV Slovenija je že več kot dve desetletji priča najtemnejšega, kar zmore človek.
    Agata Rakovec Kurent 21. 9. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Tuji
    Nedelo
    Demografija

    Svetovna populacija se krči mnogo hitreje od napovedi

    Celotna stopnja rodnosti upada že stoletja, večinoma iz pozitivnih razlogov. Nižji vrhunec prebivalstva od pričakovanega pa ima ogromne posledice za človeštvo.
    The Economist 21. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Derbi na Otoku

    Navijači imajo dovolj »idiota«, Šeško razdvaja javnost

    Navijači Chelseaja so po porazu z 1:2 besni na vratarja Roberta Sancheza, ki je bil izključen na začetku tekme. Ocene videnega pri Benjaminu Šešku močno nihajo.
    21. 9. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Stojan Petrič, gospodarstvenik

    Stojan Petrič: Največji posel Kolektorja je propadel zaradi hišne preiskave

    S Stojanom Petričem smo se pogovarjali o stanju v medijih, o pravnomočni oprostilni sodbi ter gospodarskem razvoju Slovenije in Evrope.
    Bojan Budja, Janez Tomažič 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Kadri v energetiki

    Priložnosti za inženirje, programerje, monterje ...

    Podjetja iz energetske panoge poudarjajo, da je na trgu dela premalo kadrov iz tehničnih in naravoslovnih ved ter s specialnimi znanji elektroenergetike.
    Marjana Kristan Fazarinc 20. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Reševanje »blokovskih« izzivov pred kurilno sezono

    Pri ogrevalnih sistemih je pomembna njihova optimizacija in različne rešitve, kot so stanovanjske toplotne postaje.
    Miran Varga 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    SIQ sodeluje z večino največjih slovenskih izvoznikov

    V zadnjih petih letih so sodelovali z več kot 3100 strankami iz Slovenije.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Nogomet
    Hrvaška

    Simon Rožman: Predolgo sem ščitil druge, ne morem jih več

    Trener nogometašev Osijeka Simon Rožman je po tekmi odkrito izrazil razočaranje nad nekaterimi svojimi igralci.
    22. 9. 2025 | 13:10
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Varnost

    Grožnja s smrtjo ustavila Morrisseyjeva nastopa v ZDA

    Moškega, ki je grozil glasbeniku Morrisseyju, so izpustili, zato je ta odpovedal koncerta v ZDA.
    22. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (23. 9.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 22. 9. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kršitev zračnega prostora

    Ruska izvidniška letala znova nad Baltikom

    Rusko izvidniško letalo je v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem izklopilo transponderje in ignoriralo prošnje za stik.
    22. 9. 2025 | 12:18
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    SP v cestnem kolesarstvu

    Kigali 2025: dirke, rezultati v živo, portreti in analize

    Vidno vlogo bodo imeli tudi Slovenci, predvsem Tadej Pogačar, ki na cestni dirki želi ubraniti mavrično majico svetovnega prvaka.
    22. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Testiranje sistema SI-ALARM: 27. septembra boste prejeli opozorilno sporočilo

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Licenca za vrhunski paket, ki nikoli ne poteče

    Microsoftova orodja za produktivnost, kot sta Word in Excel, uporabljajo šole in podjetja po vsem svetu, kar pomeni, da je dostop do njih ključnega pomena.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Toni Vodišek: »Kar počneš, počni s srcem, če ne, nima smisla«

    Kajtarski as Toni Vodišek je Sloveniji že prinesel olimpijsko srebro, zdaj pa ga žene nov cilj: zlata medalja na OI 2028.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno udobje brez hrupa

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vzajemni skladi pod drobnogledom: sedem zmot, ki jih razbijamo z dejstvi

    Je vlaganje samo za bogate in izkušene? Moramo res imeti veliko finančnega znanja? Je zares podobno igram na srečo?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    Kako SIQ slovenskim podjetjem odpira vrata na svetovne trge

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zima v tonih 9. Zimskega festivala

    Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Pametni sistem za upravljanje z električno energijo

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

    Najlepše barve v naravi in na krožnikih vabijo od 19. septembra do 12. oktobra v Dolino Soče.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 12:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Katera talna obloga je prava za vaš dom?

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brez samozavesti ni kariere (in kako jo lahko okrepite)

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 14:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več

