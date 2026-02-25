Italijanski mladoletniški zapori pokajo po šivih

Število mladostnikov v mladoletniških zaporih v Italiji se je od sprejema vladnega odloka Caivano povečalo za več kot polovico, ugotavlja nevladna organizacija Antigone.

Odlok Caviano je bil sprejet leta 2023, potem ko je skupina mladoletnikov v mestu Caivano, blizu Neaplja, posilila dve dekleti, poroča tiskovna agencija Ansa. Odlok, ki ga je sprejela vlada Giorgie Meloni je olajšala aretacijo mladoletnikov, zato se italijanski mladoletniški zapori prvič v zgodovini soočajo s prenatrpanostjo.

Konec leta 2022 je bilo v mladoletniških zaporih v Italiji pridržanih 381 mladostnikov. Tri leta pozneje, konec leta 2025, se je število povečalo na 572.

Vendar večje število pridržanih mladoletnikov ne pomeni dejanskega porasta kriminalitete med mladimi, poudarja nevladna organizacija Antigone. Kljub 50- odstotnemu povečanju pridržanj se število umorov, ki jih zagrešijo mladoletniki, v zadnjih desetih letih ni bistveno povečalo.

Organizacija Antigone v svojem poročilu poleg prenatrpanosti zaporov obsoja tudi zmanjšanje prevzgojnih ukrepov in zmanjšano financiranje zaporov, ki ju je prinesel vladni odlok. V prihodnjih treh letih pričakujejo dodatno zmanjšanje državnega financiranja v višini okoli 50 milijonov evrov, piše italijanski časopis La Voce. Nevladno organizacijo zato skrbi, da bodo alternativni prevzgojni ukrepi po Italiji še bolj zanemarjeni.