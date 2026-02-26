Ivica Dačić zaradi hude pljučnice na respiratorju

Podpredsednika srbske vlade in ministra za notranje zadeve Ivico Dačića so včeraj zaradi hude pljučnice hospitalizirali. V kliničnem centru v Beogradu so njegovo zdravstveno stanje po poročanju srbskih medijev danes ocenili kot resno, vendar stabilnejše kot včeraj.

Dačića so sprejeli na kliniki za pulmologijo Univerzitetnega kliničnega centra Srbije, kjer so mu ugotovili vnetje obeh pljučnih kril, so potrdili iz bolnišnice za srbsko javno radiotelevizijo RTS.

Ministra so intubirali in priključili na respirator ter je pod stalnim zdravniškim nadzorom. Njegovo zdravstveno stanje je danes boljše kot v sredo. »Bolnikovo splošno stanje je trenutno stabilnejše, vendar gre še vedno za resno klinično sliko, ki zahteva intenzivno spremljanje in zdravljenje,« je za RTS povedal pomočnik direktorja klinike Spasoje Popević in dodal, da je za dokončne napovedi še prezgodaj.

Da je Dačićevo stanje danes stabilnejše, je sporočil tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, potem ko ga je zjutraj obiskal v bolnišnici.