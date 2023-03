Iz asimetrije v partnerstvo ali le prazne besede

V nadaljevanju preberite:

Afrika ni prekarec, je v ponedeljkovem govoru, v katerem je predstavil novi odnos Francije do Afrike, poudaril predsednik Emmanuel Macron. Voditelj je v Elizejski palači napovedal vnovično večdnevno turnejo po afriški celini, ki se začenja danes, obiskal pa bo Gabon, Angolo, Kongo in Demokratično republiko Kongo. Francija je v razmerju do Afrike nekje na pol poti: odločili so se, da bodo spremenili postkolonialno politiko, rezultatov novega pristopa pa še ni docela videti.