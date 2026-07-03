V rimski bolnišnici ukradli 80 ampul fentanila: vlada sklicala krizni sestanek

Danes je iz ene od bolnišnic v Rimu izginilo 80 ampul fentanila – močnega opioida, ki se uporablja za lajšanje bolečin. Po poročanju rimskega dnevnika Il Messaggero in predvidevanju italijanske policije naj bi zdravilo, ki so ga hranili v bolnišničnem sefu, ukradli z namenom preprodaje na črnem trgu mamil.

Zdravilo namreč velja za eno najnevarnejših sintetičnih drog, saj lahko že majhni odmerki povzročijo resne posledice ali smrt. Na sedežu urada premierke Giorgie Meloni so zaradi kraje sklicali krizni sestanek vlade.

Po poročanju rimskega časnika, ki ga povzema italijanska tiskovna agencija Ansa, so oblasti o izginotju stekleničk s fentanilom obvestili uslužbenci bolnišnice v okrožju Magliana.

Na sedežu urada italijanske premierke Giorgie Meloni so zaradi kraje sklicali krizni sestanek vlade. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Karabinjerji ob prihodu na kraj dogodka niso našli sledi vloma na sefu, po navedbah bolnišnice pa ključ sefa uporablja več uslužbencev bolnišnice.

Na sedežu urada premierke Melonijeve v palači Chigi, so nemudoma sklicali izredni sestanek, ki so se ga udeležili predstavniki zdravstvenih organov.

Iz urada so sporočili, da je iz 80 ampul fentanila mogoče pripraviti približno 20 tisoč odmerkov prepovedane droge. Izrazili so veliko zaskrbljenost zaradi »neodgovornega ravnanja oseb, zadolženih za zagotavljanje varnosti teh snovi, kljub strogim pravilom glede dostopa do njih in njihovega shranjevanja«.

Karabinjerji in enote za zdravstveni in sanitarni nadzor so že začeli preiskavo incidenta, medtem ko je ministrstvo za zdravje odredilo inšpekcijski pregled bolnišnice. Rimsko tožilstvo je uvedlo preiskavo zaradi tatvine in posesti prepovedanih drog z namenom njihove distribucije.