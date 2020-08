Iz Dalmacije poročajo o manjšem številu novih okužb

Aktualno dogajanje glede novega koronavirusa doma in po svetu spremljamo: TUKAJ.

Hrvaška je rekordno število novih okužb najprej zabeležila v četrtek (180), nato pa še včeraj, ko so potrdili 208 novih okužb. Iz splitsko-dalmatinske županije, kjer so včeraj potrdili največ, 79 novih primerov okužbe, danes po navedbah hrvaškega Indexa poročajo o »le« 35 novih okužbah.Po podatkih, ki so jih po navedbah Indexa danes že sporočili iz posameznih območij Hrvaške, so največ primerov zabeležili v mestu Zagreb – 47. Iz šibensko-kninske županije poročajo o 19 okužbah, iz osiješko-baranjske in brodsko-posavske o 10, iz zagrebške o devetih, iz vukovarsko-sremske pa o petih. V varaždinski županiji so potrdili tri nove primere, v primorsko-goranski in požeško-slavonski po dva, v sisaško-moslavaški in istrski županiji pa po enega. Zaradi povečanega števila na novo potrjenih primerov okužb s koronavirusom na Hrvaškem pristojne slovenske službe razmišljajo o uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam . Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)je za STA napovedal možnost uvedbe karantene za osebe med 15. in 35. letom, ki v Slovenijo vstopijo iz Hrvaške.