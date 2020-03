Iz levega v desni populizem

Kdo ima več luksuznih vil?

Čeprav je premožen lastnik prekrasnih nepremičnin v svojem mestu Trnava, se razglaša za »človeka ljudstva« in napoveduje ostro borbo proti korupciji. FOTO: AFP





Šest strank je v soboto prestopilo petodstotni volilni prag

Zgodila se je »ljudska vstaja« na Slovaškem , je po razglasitvi rezultatov, ki so pokazali, da je njegova stranka dobila četrtino vseh glasov, izjavil 46-letni. Doslej so bili Običajni ljudje v opoziciji, saj so na volitvah pred štirimi leti dobili le 19 poslanskih mest v 150-članskem slovaškem enodomnem parlamentu.Zdaj jih bodo imeli 53, petnajst več kakor doslej vladajoča socialdemokratska oziroma levičarsko populistična stranka Smer, ki je bila na oblasti vse od parlamentarnih volitev leta 2006. Ta je plačala visoko ceno za umor preiskovalnega novinarja, ki je preiskoval korupcijske posle in mafijske povezave njenih vodilnih članov. Dosedanji predsednik vlade in vodja predvolilnega štaba Smerije že po razglasitvi rezultatov vzporednih volitev izjavil, da bo šla njegova stranka v opozicijo. »Volitve so pokazale, da so Slovaki rekli ne novim projektom in mladim politikom. Nasprotno, glasovali so za tradicionalne politike,« je izjavil politik, čigar stranka je vladala zadnjih 14 let.Najverjetnejši novi slovaški premier Matovič je bil prej uspešen založnik, v njegovi lasti pa je bilo več regionalnih časopisov. Po vstopu v politiko je predal posle svoji ženi, a je moral plačati visoko denarno kazen, ker so ga obtožili, da pravzaprav še vedno on sam vodi podjetje. Čeprav je premožen lastnik prekrasnih nepremičnin v svojem mestu Trnava, se razglaša za »človeka ljudstva« in napoveduje ostro borbo proti korupciji, na svojih spletnih straneh pa je še pred volitvami objavil vprašalnik, na katerem lahko ljudje vpisujejo, kaj bi morale biti glavne naloge naslednje vlade.Njegovi nasprotniki ga obtožujejo, da vodi stranko kot kak diktator in da je izjemno nepredvidljiv politik, ki ga zanima samo to, kako bi pritegnil zanimanje javnosti. Slednje mu je dobro uspevalo, ko je razkrival luksuzne vile, ki so si jih na Azurni obali »nagrabili« pripadniki dosedanjih oblasti, ali domnevne in menda neobstoječe skrite bančne račune, ki da jih je imel v Belizeju voditelj Smeri in nekdanji premier. Ta je zmagovalca sobotnih volitev nekajkrat označil za »klovna«, »bedaka« in »psihopata«, Matovič pa je Ficota obtoževal, da je prodal državo oligarhom. Fico je moral po umoru Kuciaka in njegove zaročenkeodstopiti, a je ostal na čelu stranke, ki je včeraj pristala na drugem mestu. Zbrala je le 18,2 odstotka glasov, deset odstotkov manj kot pred štirimi leti.Šest strank je v soboto prestopilo petodstotni volilni prag, v parlament pa se ni prebila koalicija Progresivna Slovaška + Skupaj, ki ji je zmanjkalo le nekaj glasov, da bi zbrala sedem odstotkov, ki so za koalicije meja za vstop v parlament. Na tretjem mestu je pristala desničarska in proti priseljenska stranka Mi smo družina, ki pa bo imela enako število poslancev (17) kot četrto uvrščena odkrito neonacistična Ljudska stranka – Naša Slovaška, ki jo vodi razvpiti ksenofob, rasist in antisemitEvroskeptični liberalci iz stranke Svoboda in solidarnost bodo imeli 13 poslancev, enega več kot nova stranka Za ljudi, ki jo je lani ustanovil prejšnji predsednik države in filantrop. V parlament se tokrat ni uspelo prebiti nobeni od treh malih strank, ki so bile doslej skupaj s Smerjo v vladajoči koaliciji.