Iz muzeja keramike v Limogesu odnesli skoraj 10 milijonov evrov vreden porcelan

Tatovi so v nočnem vpadu v francoski muzej v Limogesu ukradli tri porcelanaste izdelke, vredne več milijonov evrov.

Roparji so alarm v inštitutu Adrien Dubouché v Limogesu sprožili v četrtek zjutraj. Razbili so okno, da bi vstopili, je za Guardian povedal vir, ki ni želel biti imenovan.

Muzej je sporočil, da je tolpa pobegnila z »dvema posebej pomembnima posodama iz kitajskega porcelana ... iz 14. in 15. stoletja« in kitajsko vazo iz 18. stoletja, ki so vse označene kot »nacionalni zakladi«.

Policiji so povedali, da je ulov vreden približno 9,5 milijona evrov. Tožilstvo je začelo preiskavo zaradi »hude tatvine kulturnih dobrin, razstavljenih v francoskem muzeju, storjene v skupini in s poškodovanjem lastnine«.

Muzej Adrien Dubouche. FOTO: Franck Lagier/AFP

Varnostniki so po prihodu na kraj dogodka hitro poklicali policijo, vendar so osumljenci že pobegnili, je povedala Emilie Abrantes, javna tožilka v Limogesu.

Župan mesta Émile Roger Lombertie je dodal: »Varnostni sistem je deloval, vendar ga bo morda treba pregledati. Iz vseh večjih svetovnih muzejev so kdaj ukradli predmete. Verjetno zbiratelji dajejo ukaze za krajo teh predmetov in se obračajo na visoko uvrščene kriminalce.«

Na spletni strani muzeja piše, da hrani približno 18.000 del, vključno z največjo javno zbirko limoškega porcelana.

Guardian še spomni, da so novembra lani štirje nepridipravi v pariškem muzeju Cognacq-Jay s sekirami in palicami razbili vitrino, nato pa ukradli tobakarice in druge dragocene artefakte.