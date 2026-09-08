Iz muzeja v Franciji ukradli štiri umetnine, vredne milijone

Tatova sta vdrla v francoski Renoirjev muzej in ukradla štiri slike. Po podatkih francoskih medijev znaša vrednost ukradenih slik devet milijonov evrov, poroča BBC.

Muzej Renoir stoji v mestu Cagnes-sur-Mer, znan je kot posestvo, kjer je Renoir preživel zadnja leta svojega življenja. Obdan je s starodavnimi oljkami in drevesi citrusov.

Tatova sta dobro izkoristila čas menjave varnostnikov in ukradla naslednje umetnine umetnika Pierre-Augusta Renoirja: Portrait of Madame Pichon, Portrait of Madame Colonna Romano, Coco Lisant in Jeune fille au puits. Dogodek je še posebej odmeven, ker se je zgodil leto po večmilijonski tatvini v Louvru.

Župan mesta Bryan Masson je sporočil, da je to napad na zgodovino in dediščine mesta. Dodal je še, da je treba uresničiti celoten načrt, kako zavarovati muzej in umetnine.

Poteka aktivna preiskava

Danes zjutraj so se ob 5.48 so se sprožili muzejski alarmi, kar je prestrašilo storilca in ju prisililo k temu, da sta zbežala. Njuna pot pobega ju je zanesla na vrt, kjer sta izpustila dve sliki.

Policija je na kraj dogodka prispela pet minut zatem, ampak storilcev še niso ujeli. Znano je, da sta v muzej vstopila skozi prerezano žičnato ograjo, na kateri še vedno zeva luknja, skozi katero sta prišla.

Po besedah župana sta tatova nosila čelado, rokavice in bojno opremo, s seboj sta imela še električni nož in ročno žago. Bila sta torej dobro pripravljena.

Policisti še preiskujejo dogodek.