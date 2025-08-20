Iz politike namesto v zapor na naslovnice učbenikov

V nadaljevanju preberite:

Da je entiteta Republika Srbska kot sestavni del Bosne in Hercegovine pod popolnim nadzorom enega človeka, ki je zaradi obsodbe na zaporno kazen in šest let prepovedi političnega udejstvovanja zdaj že nekdanji predsednik, je bilo že dolgo mogoče slutiti. Zdaj je vseprisotnost lika Milorada Dodika tako očitna, da se vsaj tisti del družbe, ki mu ni naklonjen, sprašuje, ali nemara ne živijo v Severni Koreji.

Republika Srbska se spoprijema z resno politično blokado. Večinsko srbska entiteta Bosne in Hercegovine nima predsednika in ne predsednika vlade ali delujoče vlade. Vlada formalno ne deluje, v praksi pa vse nadzoruje ena oseba, zaradi česar je težko najti rešitev za katerokoli težavo.