Iz pridržanja izpustili petletnika iz Minnesote in njegovega očeta

Demokratski kongresnik iz Teksasa Joaquin Castro je sporočil, da so po sodni odredbi iz centra za pridržanje priseljencev v kraju Dilley v omenjeni ameriški zvezni državi izpustili petletnika iz Ekvadorja in njegovega očeta, ki so ju agenti zvezne službe za priseljevanje in carine (Ice) nedavno pridržali v Minnesoti.

»Sinoči sem ju pobral in ju danes zjutraj pospremil nazaj v Minnesoto,« je Castro zapisal na omrežju X. Objavi je priložil več fotografij otroka in njegovega očeta, pozneje pa tudi videoposnetek njunega odhoda iz centra za pridržanje v Dilleyju.

Agenti Ice so petletnika in njegovega očeta pridržali 22. januarja. Domnevno so otroka uporabili kot vabo za prijetje očeta, ki naj bi v ZDA bival nezakonito. Njun odvetnik je vseskozi trdil, da oba v ZDA bivata zakonito in da sta v postopku za pridobitev azila, a so ju agenti kljub temu odpeljali v priporni center v Teksasu.