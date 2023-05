Iz Rusije znova poročajo o iztirjenju tovornega vlaka

V ruski regiji Brjansk, ki meji na Ukrajino, se je danes zaradi »eksplozivne naprave« na tirih iztiril tovorni vlak, je sporočil tamkajšnji guverner Aleksander Bogomaz. Po prvih informacijah pri tem ni bil nihče poškodovan. Gre sicer za že drugi tovrstni primer iztirjenja vlaka v zadnjih dveh dneh.

»Neidentificirana eksplozivna naprava je eksplodirala v bližini železniške postaje Snežecka,« je danes dejal Bogomaz. Pri tem se je iztirila lokomotiva in več vagonov, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Tudi ruske železnice so poročale o incidentu, pri čemer so na Telegramu objavile, da se je zvečer v bližini kraja Belje Berega iztirila lokomotiva in kakih 20 tovornih vagonov. O poškodovanih za zdaj ne poročajo.

Že v ponedeljek se je na tem območju iztiril tovorni vlak. Eksplozija je odjeknila na odseku proge med mestoma Brjansk in Uneča, v smeri meje z Ukrajino. Železniški promet na območju je bil začasno ustavljen, žrtev pa po besedah Bogomaza ni bilo.

Iz Rusije pa tudi iz njene tesne zaveznice Belorusije že vse od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani prihajajo poročila o sabotažah na železniških tirih.

Do iztirjenja vlakov v ponedeljek in danes je prišlo po velikemu požaru, ki je v soboto po napadu brezpilotnika izbruhnil v skladišču goriva v Sevastopolu na zasedenem polotoku Krim.

Tudi ruske sile so raketirale železniško infrastrukturo v Ukrajini. FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Tiskovna predstavnica južnega poveljstva ukrajinske vojske Natalija Gumenjuk je po napadu sporočila, da je uničenje ruske logistike del priprav na načrtovano protiofenzivo ukrajinskih sil.