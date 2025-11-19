Iz stavbe Vjesnika še viden dim, opozorila ljudem, naj se ji ne približujejo

Zaradi požara, ki je včeraj popolnoma uničil znameniti zagrebški nebotičnik Vjesnik, je mestna uprava sinoči naznanila posebno prometno ureditev na prometnicah mimo stavbe, ki bo veljala od 19. ure in nove varnostne ocene pristojnih služb.

Mestna uprava v izjavi navaja, da je Hrvaški center za potresno inženirstvo (HCPI) na podlagi strokovnega pregleda pooblaščenih inženirjev in statikov določil varnostni obod okoli stavbe. Zaradi posebnega režima hrvaški mediji že poročajo o zastojih na križišču Slavonske avenije in Savske ulice.

Požar naj bi sicer sinoči pogasili, čeprav so prebivalci danes še opazili dim. Gasilci po poročanju Index.hr čakajo na ocene statikov. »Stavbo bomo pregledali, nato pa se odločili, kdaj lahko vstopimo vanjo in požar popolnoma pogasimo,« je za Radio Sljeme zjutraj izjavil eden od gasilcev na kraju dogodka.

Uradni vzrok za požar v eni najznamenitejših stavb v Zagrebu še ni znan FOTO: Damir Krajac/Cropix

Glavni gasilski poveljnik Slavko Tucaković je sinoči za medije povedal, da so razmere v nebotičniku zelo slabe, saj je ogenj zajel celotno stavbo. Občane je pozval, da naj se ji ne približujejo, ker obstaja nevarnost padajočih elementov. Čeprav so policisti območje zavarovali in trenutno ni večje nevarnosti, je potrebna velika previdnost, je poudaril.

Požar je izbruhnil v ponedeljek pozno zvečer, gašenje pa je trajalo vso noč in tudi ves dan v zelo težkih razmerah, je Tucaković povedal za HRT. Gasilci so se na priporočilo statika sinoči umaknili iz stavbe, razen nujne požarne straže. Občasno se še pojavijo plameni, ki jih takoj pogasijo s curki od zunaj.

»Razmere v stavbi po požaru so zelo slabe, zelo zahtevne,« je ocenil glavni gasilski poveljnik in poudaril, da so imeli veliko srečo, da nobeden od gasilcev, ki so se prebijali po nebotičniku in borili z ognjem, ni bil poškodovan.