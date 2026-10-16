Iz bolnišnice prve fotografije Leona XIV. po operaciji

Papež Leon XIV. je v rimski bolnišnici Gemelli, kjer okreva po operaciji na pljučih, danes daroval mašo, so sporočili iz Vatikana. Ob tem so objavili prve fotografije svetega očeta po operaciji, poročajo tuje tiskovne agencije. Zdravniki pa so sporočili, da nove preiskave potrjujejo, da se papeževo splošno zdravstveno stanje postopoma izboljšuje.

Papež se je med mašo v 10. nadstropju bolnišnice v pridigi zahvalil zdravnikom, medicinskim sestram in pomožnemu osebju za njihovo vsakodnevno skrb za bolnike, ter zlasti za vse, kar so storili in delajo zanj, so sporočili iz vatikanskega tiskovnega urada. Navedli so še, da so se maše udeležili osebje bolnišnice ter pripadniki vatikanske žandarmerije.

Ob tem so v Vatikanu objavili prve fotografije Leona XIV. po operaciji. Na njih je videti papeža v zelenem mašnem plašču, kako daruje mašo. Napovedali so še, da bo papež opravil nedeljsko molitev angelovega češčenja, a niso pojasnili, kje in v kakšni obliki naj bi potekala molitev.

Leon XIV. čaka na rezultate biopsije

FOTO: Vatican Media via Reuters

Zdravniki so medtem po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News danes sporočili, da nove krvne preiskave in rentgenska slika prsnega koša potrjujejo postopno izboljšanje papeževega splošnega stanja.

Dodali so, še izvajajo fizioterapijo za dihalne organe, in poudarili, da Leon XIV. samostojno opravlja običajne dnevne dejavnosti.

Med torkovo operacijo so zdravniki 71-letnemu papežu odstranili pljučni nodul oziroma vozlič. Pozneje so potrdili, da je bil ta rakav in da so mu zato odstranili spodnji del desnega pljučnega krila. Ob tem Leon XIV. čaka na rezultate biopsije, ki bodo pokazali, ali bo potreboval nadaljnje zdravljenje. Po prvotnih napovedih naj bi njegovo okrevanje trajalo en teden, avdience so odpovedali do 20. oktobra.

V Vatikanu medtem nadaljujejo pripravo papeževega potovanja v Latinsko Ameriko, v okviru katerega naj bi med 6. in 17. novembrom obiskal Urugvaj, Argentino in Peru. Danes je vatikanska tiskovna služba objavila seznam novinarjev in fotografov, ki bodo lahko potovali s papežem na letalu, česar pa po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa ne bi smeli razumeti kot uradne potrditve papeževega obiska.