Iz Velike palače narodov je prišel odgovor, Xi Jinping je zmagal

Lahko bi pomislili, da bo vsaj kateri od tujih novinarjev Wang Yija vprašal, kaj se je zgodilo s Qin Gangom, toda kitajske novinarske konference so vedno vnaprej skrbno pripravljene: vprašanja so natančno določena za vsakega kitajskega novinarja in posebej obdelana za vsakega tujega dopisnika (s katerimi zunanje ministrstvo vnaprej vzpostavi stik in namigne, katero vprašanje bi lahko postavili), ministrovi odgovori so skrbno prevedeni, vrstni red »izbiranja« tistih, ki dobijo mikrofon, da lahko postavijo vprašanje, pa je natančno določen: najprej novinar kitajske televizije, nato ruski novinar, potem pa po vrsti – en kitajski in en tuji poročevalec. Ura in pol vprašanj in odgovorov brez slehernega presenečenja. In brez sleherne informacije, ki ni bila že prej objavljena in bi lahko redko srečanje v živo z zunanjim ministrom spremenila v dogodek nad ravnjo televizijskega srečanja.