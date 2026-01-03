  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    ZDA izvedle letalske napade na Venezuelo, poročajo ameriški mediji

    V Caracasu je po navedbah očividcev okoli 2. ure po lokalnem času odjeknilo več eksplozij.
    Eksplozije so po poročanju AFP odjeknile tudi v največjem venezuelskem vojaškem kompleksu Fuerte Tiuna FOTO: Luis Jaimes/AFP
    Galerija
    Eksplozije so po poročanju AFP odjeknile tudi v največjem venezuelskem vojaškem kompleksu Fuerte Tiuna FOTO: Luis Jaimes/AFP
    Z. R., STA
    3. 1. 2026 | 08:37
    3. 1. 2026 | 10:11
    4:11
    A+A-

    Združene države Amerike so davi na podlagi odločitve predsednika Donalda Trumpa izvedle letalske napade na Venezuelo, pri čemer so bili tarča tudi vojaški cilji, poroča ameriška televizija CBS, ki se pri tem sklicuje na vire iz Bele hiše.  Niti Bela hiša niti Pentagon eksplozij, ki so danes pretresle Venezuelo, nista komentirala.

    Iz venezuelske prestolnice Caracas so poročali o več eksplozijah, ki naj bi jih bilo po navedbah očividcev slišati okrog 2. ure po lokalnem času, na družbenih omrežjih pa se že več ur pojavljajo fotografije in videoposnetkih obsežnih preletov vojaških letal in helikopterjev. Več delov mesta je brez elektrike.

    Ameriške zvezna letalska agencija (FAA) je medtem po poročanju ameriške tiskovne agencije AP prepovedala komercialne prelete ameriških letal v venezuelskem zračnem prostoru.

    Maduro razglasil izredno stanje

    Ameriške napade je potrdila tudi venezuelska vlada predsednika Nicolása Madura, ki je sporočila, da zavrača »vojaško agresijo« ZDA.  Napadi so potekali v prestolnici Caracas ter v zveznih državah Miranda, Aragua in La Guaira, navaja izjava, kar je Madura spodbudilo, da je razglasil izredno stanje na nacionalni ravni in pozval družbene ter politične sile, naj »aktivirajo mobilizacijske načrte«.

    Predsednik ZDA je južnoameriški državi že mesece grozil s kopenskim posredovanjem, potem ko je na morju sprožil operacijo proti domnevnim tihotapcem mamil.

    Napade je prek prek družabnega omrežja X obsodil tudi kolumbijski predsednik Gustavo Petro. »Pravkar bombardirajo Caracas. Opozorilo vsemu svetu, napadli so Venezuelo. Bombardirajo z raketami,« je zapisal ter pozval k nemudnemu kriznemu zasedanju Organizacije ameriških držav in Združenih narodov.

    Venezuelska vlada je v dodatni izjavi, kot poroča Al Džazira, zapisala, da takšna agresija ogroža mednarodni mir in stabilnost, zlasti v Latinski Ameriki in na Karibih, ter resno ogroža življenja milijonov ljudi. Poskus vsiljevanja kolonialne vojne z namenom uničenja republikanske oblike oblasti in vsiljene »zamenjave režima« v zavezništvu s »fašistično oligarhijo« bo propadel, kot so propadli vsi prejšnji poskusi, so zapisali: »Venezuela se je od leta 1811 soočala z imperiji in jih premagala«.

    Prelomnica v napetostih med vladama

    Napadi na Venezuelo pomenijo »nenavadno« in pomembno prelomnico v napetostih med vladama Donalda Trumpa in Nicolasa Madura, pravi Carlos Pina, venezuelski politični analitik s sedežem v Mehiki, poroča Al Džazira. »Grožnja kopenskih napadov v obliki zračnih napadov se je uresničila, kar jasno kaže, da je Trump pripravljen čim bolj pritisniti na Madura, da se odpove oblasti,« je Pina povedal za Al Džaziro. Kljub »strateškim napadom« je analitik dejal, da je država trenutno v obdobju »napetega zatišja«, saj so ZDA vzpostavile območje prepovedi letenja, venezuelska vlada pa je napotila paravojaške sile. »Venezuelska vlada je izdala le izjavo, v kateri obsoja ameriško vojaško agresijo na venezuelska tla, ni pa napovedala nobenih nadaljnjih ukrepov,« je dejal Pina.

    Niz eksplozij je danes Caracas in okolico pretresel okoli 2. ure po lokalnem času. Med drugim naj bi odjeknile na območju vojaških oporišč. Več delov mesta je brez elektrike. FOTO: Federico Parra/AFP
    Niz eksplozij je danes Caracas in okolico pretresel okoli 2. ure po lokalnem času. Med drugim naj bi odjeknile na območju vojaških oporišč. Več delov mesta je brez elektrike. FOTO: Federico Parra/AFP

    Trump obtožuje venezuelske oblasti podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. Caracas poteze ZDA medtem vidi kot poskus prisilne spremembe režima, ki bi mu sledil zaseg državnih naftnih rezerv.

    Vozilo gori na letalski bazi La Carlota v Caracasu po seriji eksplozij. FOTO: Juan Barreto/AFP
    Vozilo gori na letalski bazi La Carlota v Caracasu po seriji eksplozij. FOTO: Juan Barreto/AFP

    Venezuela ima največje potrjene zaloge nafte na svetu. A razmere niso tako preproste, kot da bi ZDA preprosto vstopile in »prevzele nafto«, poroča dopisnica Al Džazire iz Santiaga. Dogajanje je treba razumeti v širšem političnem kontekstu – kar nekateri analitiki opisujejo kot novo različico Monroejeve doktrine v času administracije Trumpa.

    Ta pristop je usmerjen v ponovno utrjevanje ameriške hegemonije v regiji, saj Washington meni, da njegov vpliv upada ob krepitvi vezi Venezuele z državami, kot so Kitajska, Iran in Rusija, ki jih ZDA obravnavajo kot strateške tekmice.

    Velik del venezuelske nafte se danes izvaža na Kitajsko, tudi s tankerji, ki so pod ameriškimi sankcijami. Nafta tako ostaja osrednji element krize, skupaj z zaskrbljenostjo Washingtona zaradi tesnih odnosov Caracasa z vladami, ki jih ZDA dojemajo kot nasprotnike.

    Trump obtožuje venezuelske oblasti na čelu s predsednikom Nicolásom Madurom podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. FOTO: Jim Watson/Afp
    Trump obtožuje venezuelske oblasti na čelu s predsednikom Nicolásom Madurom podpiranja trgovcev z mamili, ki v ZDA tihotapijo prepovedane druge. FOTO: Jim Watson/Afp

    ZDA so doslej v Karibskem morju razporedile vojno floto in zaostrile sankcije proti Caracasu na področju nafte, pri čemer so zasegle vsaj dve ladji, ki sta prevažali venezuelsko surovo nafto.

    Trump je v ponedeljek tudi zatrdil, da so ZDA so napadle in uničile pristanišče za venezuelska plovila, ki naj bi prevažala mamila, kar bi bil v primeru potrditve prvi kopenski napad ameriške vojske v okviru kampanje ZDA. Vlada venezuelskega predsednika Madura tega ni niti potrdila niti zanikala.

    Ameriški predsednik je v ponedeljek izjavil še, da bi bilo za Madura pametno, če bi odstopil.

