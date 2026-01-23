Z Vjesnika padajo ruševine, vlada sporočila, kaj bo na njegovem mestu

Iz hrvaške vlade so prvič jasno sporočili, kakšna bo usoda območja po porušenju nebotičnika Vjesnika, s čimer so ovrgli vse špekulacije o gradnji stanovanjskih ali poslovnih objektov oziroma nakupovalnega centra, poroča Jutarnji list.

Država bo na mestu nekdanje stavbe Vjesnika zgradila novo stavbo za potrebe državne uprave. Gre za strateško nepremičnino v lasti države, odločitev pa je bila sprejeta po večmesečnih analizah in ocenah.

Po dostopnih informacijah gre za projekt, ki bo na eni lokaciji združil več državnih služb, s čimer naj bi zmanjšali stroške najemnin in povečali učinkovitost delovanja državne uprave. Projekt bo potekal fazno, pred tem pa bo treba odstraniti obstoječi nebotičnik, ki je v slabem stanju.

Vlada zavrača trditve, da se na tej lokaciji načrtuje gradnja komercialnih vsebin. Poudarjajo, da bo območje ostalo v javni rabi in namenjeno delovanju državnih institucij.

Po navedbah strokovnjakov stavba Vjesnika že dalj časa ni v uporabi, stroški njenega vzdrževanja pa močno presegajo njeno dejansko korist. Opozorili so, da obnova ni ekonomsko upravičena in da je rušenje najbolj racionalna rešitev. Pred nekaj dnevi je s stavbe tudi padlo nekaj večjih kosov, datum za rušenje pa se zaradi pritožb na javno naročilo, kdo bo rušil stavbo, zamika in naj bi se zgodil šele poleti. Kot je poročal Jutarnji list, naj bi statike zdaj skrbelo, kaj bi se z ruševinami zgodilo ob močnem vetru.

Glede na trenutno prakso dela Državne komisije za nadzor javnih naročil je težko verjeti, da bodo odločitve, povezane s pritožbami glede izbire podjetja za rušenje stavbe Vjesnik, sprejete v roku 30 dni, kot pričakuje ministrstvo za gradbeništvo. Bolj verjetno naj bi bilo po besedah virov Jutarnjega lista, da bo minilo več mesecev.

Podjetji V.D.M. Promet in Joning iz Zagreba sta vložili pritožbi na odločitev ministrstva za gradbeništvo, da delo rušenja stolpnice dodeli podjetju Eurco iz Vinkovcev.

Na Hrvaškem sta zaradi požara, ki je popolnoma uničil zagrebški nebotičnik Vjesnik, ovadena dva 18-letnika, ki sta osumljena, da sta zanetila požar z zažiganjem papirja in kartona v stavbi. Požar je popolnoma uničil 16-nadstropno stavbo.