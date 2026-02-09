Iz zapora izpustili 30 politikov, enega takoj nato ponovno zaprli

Venezuelsko državno tožilstvo je sporočilo, da je zahtevalo hišni pripor za desničarskega opozicijskega politika Juana Pabla Guanipo, ker je kršil pogoje izpustitve iz zapora, poroča CNN.

Guanipo so kmalu po tem, ko je bil v nedeljo izpuščen iz zapora, kjer je bil zaradi obtožb vodenja teroristične zarote in zarote z Združenimi državami Amerike za bojkot volitev in strmoglavljenje vlade Nicolása Madura ter izvajanja terorističnih dejanj in napada na venezuelsko elektroenergetsko omrežje, pa tudi pranja denarja in spodbujanja sovraštva zaprt od maja 2025.

Konservativni politik naj bi bil iz zapora izpuščen na zahtevo ZDA, ki po napadu na Venezuelo in ugrabitvi izvoljenega predsednika Madura in njegove žene Cilie Flores 3. januarja letos diktirajo venezuelsko politiko.

Po Guanipovi ponovni aretaciji so njegovi politični zavezniki, med njimi prejemnica Nobelove nagrade za mir María Corina Machado, objavili zapise, da so ga v Caracasu ugrabili zamaskirani oboroženi neznanci. »Močno oboroženi moški v civilnih oblačilih so prišli v štirih vozilih in ga s silo odpeljali,« je navedla Machadova.

Od ugrabitve Madura in podreditve Venezuele ZDA je bilo po poročilu venezuelske nevladne organizacije za človekove pravice Foro Penal iz zaporov izpuščenih 380 ljudi, od tega 30 v nedeljo, skupaj z Guanipo, medtem ko naj bi jih po podatkih venezuelske začasne vlade izpustili že več kot 800, poroča ameriški medijski portal CNN.