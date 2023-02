Iz zapora na sever brez državljanstva

V nadaljevanju preberite:

Nikaragovski samodržec Daniel Ortega je v boju za oblast do konca in naprej potegnil še eno nepričakovano potezo. Svoje najbolj sposobne in močne nasprotnike, ki jih je imel v zaporu, je brez napovedi vkrcal v letalo in poslal v Združene države Amerike. Še prej je na hitro spremenil ustavo, da je izgnanim lahko odvzel državljanske pravice.

Med 222 izgnanci so Ortegovi nekdanji sandinistični soborci, pa sedanji pomembni poslovneži, politiki, kulturniki in novinarji. Zaporu je ušel samo njegov nekdanji podpredsednik, pisatelj Sergio Ramírez, ki je še pravi čas odšel iz države in živi v prostovoljnem izgnanstvu.