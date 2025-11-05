Iz zloglasnega zapora pomotoma izpustili zapornika – zdaj ju iščejo s tiralico

Policija je sprožila nujno iskalno akcijo za kar dvema zapornikoma, ki sta bila v zadnjem tednu dni po pomoti izpuščena iz zloglasnega londonskega zapora Wandsworth, kjer je v preteklosti bil zaprt tudi žvižgač Julian Assange.

Gre za 24-letnega alžirskega državljana Brahima Kaddour-Cherifa, ki je registrirani spolni prestopnik, in 35-letnega Williama Smitha, obsojenega zaradi večmilijonskih prevar.

Incident je za laburistično vlado še posebej sramoten, saj se je zgodil le nekaj dni po tem, ko je minister Lammy javno obljubil »najstrožje preglede doslej« za preprečitev tovrstnih napak.

Kako je administrativna zmeda omogočila pobeg obsojenega prevaranta. FOTO: Anna Gordon/Reuters

To obljubo je dal po tem, ko so konec oktobra iz zapora v Chelmsfordu prav tako po pomoti izpustili Hadusha Kebatuja, etiopskega migranta, obsojenega spolnega napada na 14-letnico.

Drama v parlamentu

Politična drama je vrhunec dosegla v sredo med rednim zasedanjem parlamenta, namenjenim vprašanjem premierju. David Lammy, ki je nadomeščal odsotnega premierja Keira Starmerja, se je znašel pod plazom vprašanj konservativnega poslanca Jamesa Cartlidgea.

Cartlidge, ki je bil očitno seznanjen z novim incidentom, je ministra Lammyja po poročanju britanskega časnika The Guardian kar petkrat zapored vprašal, ali lahko »hiši zagotovi, da od izpustitve Kebatuja ni bil po pomoti izpuščen noben drug prosilec za azil, ki je storilec kaznivih dejanj«.

Konec oktobra so iz zapora v Chelmsfordu po pomoti izpustili Hadusha Kebatuja, obsojenega spolnega napada na 14-letnico. FOTO: AFP

Lammy se je odgovoru vsakič izognil. Namesto tega je napadel prejšnjo konservativno vlado, češ da je bila ona tista, ki je »dovolila, da naši zapori pridejo v takšno stanje« in da je sedaj na laburistih, da »popravijo nered, v katerega smo prišli«.

Takoj po koncu zasedanja pa je izbruhnila novica. Cartlidge je parlament obvestil, da mediji že poročajo o novem pobeglem zaporniku. Šele takrat je Metropolitanska policija objavila uradno izjavo in sprožila lov.

Kasneje se je izkazalo, da je bil Lammy o izpustitvi Alžirca obveščen že prejšnjo noč. Njegova ekipa ga je po poročanju BBC branila, češ da vprašanje ni bilo natančno – Kaddour-Cherif namreč ni bil prosilec za azil, temveč oseba, ki je prekoračila veljavnost vizuma.

Minister David Lammy je javno obljubil »najstrožje preglede doslej«. FOTO: House Of Commons/AFP

Trdili so tudi, da bi bilo od ministra »neodgovorno« govoriti o primeru sredi aktivne policijske akcije. A politična škoda je bila narejena. Opozicija je Lammyja obtožila, da je namerno zavajal parlament in javnost.

Kdo sta zapornika, ki sta odkorakala na prostost?

Kaos v zaporu Wandsworth je omogočil pobeg dvema zelo različnima obsojencema, njuni izpustitvi pa razkrivata globoke sistemske napake.

Brahim Kaddour-Cherif (24) Alžirski državljan je bil iz zapora Wandsworth izpuščen po pomoti že v sredo, 29. oktobra. A kar je najbolj skrb vzbujajoče: zaporniška uprava je Metropolitansko policijo o napaki obvestila šele v torek, 4. novembra. To pomeni, da je imel ubežnik, ki ga je policija zdaj uradno potrdila kot registriranega spolnega prestopnika, kar šest dni prednosti.

Kaddour-Cherif je bil novembra leta 2024 obsojen zaradi nespodobnega razkazovanja in je bil vpisan v register spolnih prestopnikov za pet let. Po poročanju BBC je v Združeno kraljestvo leta 2019 vstopil legalno z vizumom za obisk, a je po preteku ostal v državi.

William Smith (35) Le nekaj ur po tem, ko je v javnost prišla novica o Kaddour-Cherifu, je policija v Surreyju objavila še nujno tiralico za drugim zapornikom. William Smith je bil iz istega zapora, HMP Wandsworth, izpuščen v ponedeljek, 3. novembra.

Njegov primer je po poročanju BBC še bolj absurden, saj kaže na popolno administrativno zmedo. Smith je bil namreč v ponedeljek na sodišču obsojen na 45 mesecev zapora zaradi večmilijonskih prevar. Še isti dan pa je bil izpuščen. BBC razume, da se je to zgodilo zaradi »pisarniške napake« na sodišču: nekdo je v sistem namesto »zaporne kazni« vnesel »pogojno obsodbo«. Čeprav je sodišče napako opazilo in popravilo, je bil popravek poslan napačni osebi v zaporu.

Kaos v Wandsworthu: »Sistemske napake«

Zapor HMP Wandsworth, viktorijanska ustanova v južnem Londonu, je že dolgo na slabem glasu. Gre za isti zapor, iz katerega je leta 2023 pobegnil teroristični osumljenec Daniel Khalife, ki se je skril pod tovornjak za dostavo hrane.

Nedavna inšpekcija je po poročanju BBC ugotovila, da na oddelkih vlada »kaos« in da osebje večino časa sploh ni moglo potrditi, kje točno se nahajajo vsi zaporniki.

Leta 2023 je iz istega zapora pobegnil teroristični osumljenec Daniel Khalife. FOTO: Anna Gordon/Reuters

Sindikat zaporniških paznikov (POA) je ministra Lammyja posvaril, naj za napake ne krivi posameznih uradnikov in jih uporabi za »grešne kozle«. Predsednik sindikata Mark Fairhurst je dejal: »Ta zadnja napačna izpustitev poudarja neizmeren pritisk na sistem in potrebo po popolni prenovi postopkov za izračunavanje kazni in odpust.«

Da ne gre za osamljene primere, kažejo tudi uradni podatki. V letu do marca letos je bilo v Angliji in Walesu po pomoti izpuščenih kar 262 zapornikov, kar je skokovit porast v primerjavi s 115 v prejšnjem letu.

Zakaj tako velika številka Po uradnih podatkih britanske zaporniške službe (HMPPS) je bilo v letu do marca 2025 v Angliji in Walesu 262 primerov zapornikov, ki so bili izpuščeni po pomoti. To so primeri, ko zapor napačno razume ali prejme sodni nalog, napačno izračuna konec kazni ali pa v sistem vnese napačne podatke. Gre torej za napake v postopku. Povečanje števila primerov oblasti povezujejo z administrativnimi preobremenitvami, kadrovskim primanjkljajem in spremembami zakonodaje o pogojnih izpustitvah.

Nedavni inšpekcijski nadzor je ugotovil, da na oddelkih vlada »kaos«. FOTO: Anna Gordon/Reuters

Minister Lammy je po razkritju dejal, da je »popolnoma ogorčen«, in potrdil, da bo neodvisna preiskava, ki jo po prvem incidentu že vodi nekdanja šefica policije Lynne Owens, preiskala tudi ta najnovejša primera in razkrila »globlje pomanjkljivosti v propadajočem kazenskopravnem sistemu, ki smo ga podedovali«.