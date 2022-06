Guverner Luganska: Ukrajinska vojska bo morala zapustiti Severodoneck

7.09 Guverner Luganska: Ukrajinci bodo morali zapustiti Severodoneck

Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na izjavo guvernerja Luganska Sergeja Hajdaja na ukrajinski televiziji, se bodo morale ukrajinske sile umakniti iz strateško pomembnega, a večinoma že okupiranega mesta Severodoneck, ki je imelo pred rusko invazijo približno 100.000 prebivalcev, zdaj pa je v središču ruske ofenzive.

»Ukrajinske oborožene sile se bodo umaknile iz Severodonecka. Prejele so ukaz,« je zapisal na telegramu. Ostajati na položajih, ki so tarča nenehnega obstreljevanja, po njegovih besedah nima nobenega smisla. Od mesta samega pa ni ostalo dosti več kot ruševine, je dodal. »Uničena je bila vsa infrastruktura. 90 odstotkov mesta je poškodovanega, 80 odstotkov hiš bo treba porušiti,« je še sporočil.

Kot je dodal na televiziji, so ruske vojaške sile zavzele tudi vas Mikolaivka, ki jo označujejo za pomembno točko ob avtocesti do mesta Lisičansk, medtem ko je ukrajinskim vojaškim silam uspelo odbiti napad na južno obrobje tega mesta. Lisičansk se sicer nahaja v neposredni bližini Severodonecka.

7.03 ZDA Ukrajini namenjajo nov sveženj vojaške pomoči

Iz Bele hiše so sporočili, da bodo Ukrajini namenili nov sveženj vojaške pomoči v vrednosti 450 milijonov dolarjev. S to pošiljko bo vrednost ameriške vojaške pomoči od začetka ruske invazije 24. februarja dosegla 6,1 milijarde dolarjev.

»Ta sveženj vključuje orožje in opremo, vključno z novim raketnim sistemom visoke mobilnosti,« je sporočil tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby. Ukrajinci bodo dobili tudi več deset tisoč kosov topniškega in raketnega streliva ter patruljne čolne. V svežnju pomoči je 36.000 kosov streliva, 18 vozil za 155-milimetrske havbice, 1200 metalcev granat, 2000 mitraljezov, 18 patruljnih čolnov in rezervni deli.

Državni sekretar ZDA Antony Blinken je sporočil, da nadaljnja pomoč ZDA in koalicijskih partnerjev iz 40 držav še naprej krepi ukrajinsko obrambo, izboljšuje sposobnost obrambe ozemlja in zavarovanja pridobitev na bojišču. »Pogumnim ukrajinskim braniteljem bomo še naprej pošiljali ključne vojaške zmogljivosti,« je sporočil Blinken.

6.51 Zelenski: Lahko premagamo sovražnika, obnovimo Ukrajino in se pridružimo EU. Zatem bomo lahko počivali

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je včerajšnjo dodelitev uradnega statusa države kandidatke za članico EU na vrhu EU komentiral kot velik korak h krepitvi Evrope v času, ko Rusija zapravlja svojo svobodo in enotnost, poroča Reuters. Danes minevajo štirje meseci, odkar je Vladimir Putin poslal ruske sile čez mejo v Ukrajino, kar je sprožilo največji konflikt v Evropi po drugi svetovni vojni in povzročilo svetovno energetsko in prehransko krizo.

Zelenski je poudaril, da odločitve niso sprejeli le v korist njegove države, pač pa gre za »največji korak h krepitvi Evrope, kakršnega je mogoče sprejeti v tem trenutku, ko ruska vojna preizkuša našo sposobnost ohranjanja svobode in enotnosti.«

»Lahko premagamo sovražnika, obnovimo Ukrajino in se pridružimo EU. Zatem bomo lahko počivali,« je povedal v videu, ki ga je objavil njegov urad.