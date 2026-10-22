Izbruh ebole je trenutno drugi največji v zgodovini

Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo se je razširil v tri afriške regije, okužbe pa so poleg Konga potrdili še v Ugandi, Keniji in Nigeriji. Posamezen primer so potrdili tudi v Franciji, edini državi zunaj Afrike, ki jo je prizadel ta izbruh.

Po podatkih ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) so v DR Kongu do 20. oktobra potrdili več kot 9500 okužb in več kot 4600 smrti. Izbruh se širi precej hitreje kot prejšnji izbruhi ebole in je po obsegu že drugi največji v zgodovini bolezni, poroča CNN.

Nigerija je v torek, 20. oktobra, potrdila prvi primer okužbe z virusom ebole v sedanjem izbruhu. Zbolela je ženska, ki je pred tem pripotovala iz Ugande. Simptome je začutila 7. oktobra, štiri dni po prihodu v državo, 11. oktobra pa so jo sprejeli v zasebni bolnišnici v prestolnici Abuja. Laboratorijske preiskave so okužbo potrdile devet dni po pojavu simptomov.

V Nigeriji so potrdili prvi primer ebole po letu 2014.

Nigerijske oblasti so identificirale 44 ljudi, ki so bili v stiku z okuženo, in jih spremljajo. Zdravstvene službe poskušajo ugotoviti tudi, kje se je ženska okužila in s kom je bila v stiku med potovanjem.

V Keniji so prvi primer potrdili 6. oktobra. Moški, ki je zbolel v DR Kongu, je skozi Ugando pripotoval v Nairobi, kjer je 5. oktobra umrl. Do 20. oktobra so v državi potrdili devet okužb, med njimi tudi pri sorodnikih prvega bolnika in zdravstvenih delavcih.

V Nigeriji so okužbo potrdili pri ženski, ki je pripotovala iz Ugande, v Keniji pa so do zdaj potrdili devet primerov. FOTO: Pius Utomi Ekpei/AFP

Kenijske oblasti so evidentirale stike okuženih in jih namestile v karanteno. Po navedbah CDC so bili vsi doslej potrjeni primeri povezani s prvim bolnikom, dokazov o širjenju okužbe v širši skupnosti pa niso našli.

V Ugandi izbruh končali, okuženi zdravnik v Franciji je okreval

Uganda je izbruh ebole razglasila za končan 27. avgusta, potem ko so v državi potrdili 20 primerov okužbe. Osemnajst bolnikov je okrevalo, dva sta umrla. Med okuženimi je bilo 15 ljudi, ki so izvirali iz DR Konga. Oblasti so identificirale več kot 800 stikov in jih spremljale, novih primerov pa niso zaznale.

Francija je junija potrdila okužbo pri zdravniku, ki se je vrnil s humanitarne misije na območju širjenja virusa v DR Kongu. Zdravili so ga v specializirani ustanovi, po okrevanju pa so ga 4. julija odpustili iz bolnišnice.

Širjenje ebole čez državne meje otežuje tudi pozno prepoznavanje okužb. Nekatere primere so potrdili šele, ko so bolniki že kazali simptome, ali po tem, ko so prepotovali več držav. Zdravstvene oblasti zato poleg osamitve okuženih krepijo spremljanje njihovih stikov in nadzor na pomembnih mejnih prehodih.

Virus Bundibugyo spada med povzročitelje ebole, za katere za zdaj ni odobrenega cepiva ali specifičnega zdravila. Zdravljenje temelji predvsem na podporni oskrbi bolnikov.