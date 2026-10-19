Izbruh ebole v Kongu dosegel že osmo provinco, v Keniji osem okuženih

Kenijske zdravstvene oblasti so potrdile nov primer ebole pri 49-letnem moškem, ki ni zdravstveni delavec, je po poročanju televizije Citizen TV povedal generalni direktor kenijskega ministrstva za zdravje Patrick Amoth. Moški je imel vročino, glavobol in bolečine v mišicah. Z novo okužbo se je število potrjenih primerov ebole v Keniji povzpelo na osem, poroča portal DW News.

Po Amothovih besedah je bil okuženi spremljevalec bolnika, mu čistil posodo in posteljnino. Verjetno se je okužil v stiku z enim od predhodno potrjenih primerov ebole v Keniji. Prvi bolnik je umrl 5. oktobra.

V nedeljo so v Keniji testirali 38 ljudi, okužbo pa potrdili pri enem. Šest drugih bolnikov, ki so v karanteni, je v stabilnem stanju in prejema podporno zdravljenje. Zdravstvene oblasti jih testirajo ob pojavu simptomov, je pojasnil Amoth.

Kenija je zaradi širjenja zelo nalezljive bolezni v osrednji Afriki okrepila pripravljenost na morebitno nadaljnje širjenje okužb.

Izbruh v Kongu dosegel že osmo provinco

Istega dne so oblasti v Demokratični republiki Kongo sporočile, da se je izbruh ebole razširil v provinco Nord-Ubangi na severu države, ob meji s Srednjeafriško republiko. Tam so potrdili dva primera okužbe, eden od bolnikov je umrl.

Zdravstveni in humanitarni delavci, ki so v prvi bojni liniji odziva na ebolo, se cepijo zaradi morebitne izpostavljenosti virusu pri delu z domnevnimi primeri okužbe in njihovimi stiki. FOTO: Gradel Muyisa Mumbere/Reuters

»Ponekod število primerov ebole na splošno upada, vendar se bolezen žal širi na nova geografska območja,« je v petek za tiskovno agencijo Associated Press v mestu Beni na vzhodu Konga povedal regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije za Afriko Mohamed Yakub Janabi.

Po navedbah zdravstvenih oblasti gre za najhujši izbruh ebole v zgodovini države. Od razglasitve izbruha sredi maja so potrdili najmanj 9400 primerov okužbe in več kot 4500 smrti.

Za virus ni odobrenega cepiva ali zdravljenja

Tokratni izbruh povzroča virus Bundibugyo, redka različica virusa ebole, za katero ni odobrenega cepiva ali specifičnega zdravljenja.

Ebola se med ljudmi prenaša z neposrednim stikom s telesnimi tekočinami okužene osebe. Med značilnimi simptomi so vročina, utrujenost in bolečine v mišicah, pozneje se lahko pojavijo bruhanje in driska. Pri nekaterih bolnikih nastanejo tudi notranje ali zunanje krvavitve.