Izbruh vulkana na Stromboliju znova povzročil veliko strahu

Preberite tudi: Močan izbruh vulkana Stromboli

Izbruh vulkana na otoku Stromboli v Tirenskem morju, severno od Sicilije, je zjutraj povzročil precej preplaha med lokalnimi prebivalci, poroča italijanski tisk. Kot piše La Repubblica, sta v jutranjih urah, okoli 5. in zatem 6.30 ure, odjeknili dve močni eksploziji, ki sta prebudili vse prebivalce Eolskega otočja.Vrh vulkana je bilo mogoče videti ogenj in steber temnega dima. Zlasti prva izmed obeh eksplozij je bila zelo močna, poročajo. Material, ki se je sprožil ob eksplozijah, je padel na teraso kraterja, o drugi škodi pa zaenkrat ne poročajo.Vulkan na otoku je eden najaktivnejših na svetu in pod stalnim nadzorom vulkanološkega inštituta in civilne zaščite. Ostaja nevaren. Nazadnje je njegova erupcija pred letom dni zahtevala življenje 35-letnega izletnika, ki je bil s prijateljem 3. julija lani na poti do 900 metrov visokega vulkana, nakar ju je erupcija presenetila. Vulkan je zatem znova izbruhnil čez dober mesec, 28. avgusta.Tokrati, župan Liparija, največjega otoka v arhipelagu, pod pristojnost katerega sodi tudi Stromboli, miri, da je situacija pod nadzorom.