    PREMIUM   D+   |   Svet

    Izčrpani ljudje se vračajo proti ruševinam svojih domov

    Izmenjava talcev med Hamasom in Izraelom naj bi bila v celoti izpeljana do torka.
    Prebivalci Gaze se tesnobno vračajo proti ruševinam svojih domov. Foto Reuters
    Prebivalci Gaze se tesnobno vračajo proti ruševinam svojih domov. Foto Reuters
    Boštjan Videmšek
    10. 10. 2025 | 11:00
    4:07
    Potem ko je izraelska vlada v zgodnjih jutranjih urah potrdila dogovor s Hamasom in s tem izvajanje prvega dela mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa je tako na območju porušene Gaze kot v delu izraelske družbe zavladalo olajšanje. A tudi nekaj ur po potrditvi dogovora je Izrael – kljub temu, da bi v skladu z načrtom, ki so ga objavili izraelski mediji, prekinitev ognja nemudoma stopiti v veljavo – še vedno izvajal omejene napade v mestu Gaza in Han Junisu.

    Sredi dneva se je del izraelskih okupacijskih sil začel pomikati proti položajem, ki so jih pogajalci določili v Šarm el Šejku. Izraelska vojska se je delno umaknila tudi iz mesta Gaza, ki ga je v zadnjih tednih sistematično rušila in iz njega izgnala več sto tisoč prebivalcev.

    Mnogi izmed njih so se že v četrtek zjutraj, ko je bil oznanjen dogovor med Izraelom in Hamasom, v velikanskih taboriščih za razseljene osebe na jugu palestinske enklave začeli pripravljati na povratek proti severu Gaze – proti ruševinam svojih domov, proti razstreljenim ostankom svojih nekdanjih življenj; proti genocidni (po)krajini požgane zemlje in popolnega uničenja. Izčrpani, sestradani, bolni, ranjeni in po dve letih absolutne groze globoko travmatizirani ljudje so govorili o upanju. O preživetju. Zaradi neopisljivo slabih izkušenj so ostajali previdni – nihče namreč zares ne ve, kaj bodo prinesli naslednji dnevi. Iz gibanja Hamas so že v četrtek sporočili, da so med pogajanji dobili zagotovili, da »se bo vojna trajno končala«. Enake informacije prihajajo iz Izraela in globalne diplomacije

