Izčrpani ljudje se vračajo proti ruševinam svojih domov

Potem ko je izraelska vlada v zgodnjih jutranjih urah potrdila dogovor s Hamasom in s tem izvajanje prvega dela mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa je tako na območju porušene Gaze kot v delu izraelske družbe zavladalo olajšanje. A tudi nekaj ur po potrditvi dogovora je Izrael – kljub temu, da bi v skladu z načrtom, ki so ga objavili izraelski mediji, prekinitev ognja nemudoma stopiti v veljavo – še vedno izvajal omejene napade v mestu Gaza in Han Junisu.

Sredi dneva se je del izraelskih okupacijskih sil začel pomikati proti položajem, ki so jih pogajalci določili v Šarm el Šejku. Izraelska vojska se je delno umaknila tudi iz mesta Gaza, ki ga je v zadnjih tednih sistematično rušila in iz njega izgnala več sto tisoč prebivalcev.

Mnogi izmed njih so se že v četrtek zjutraj, ko je bil oznanjen dogovor med Izraelom in Hamasom, v velikanskih taboriščih za razseljene osebe na jugu palestinske enklave začeli pripravljati na povratek proti severu Gaze – proti ruševinam svojih domov, proti razstreljenim ostankom svojih nekdanjih življenj; proti genocidni (po)krajini požgane zemlje in popolnega uničenja. Izčrpani, sestradani, bolni, ranjeni in po dve letih absolutne groze globoko travmatizirani ljudje so govorili o upanju. O preživetju. Zaradi neopisljivo slabih izkušenj so ostajali previdni – nihče namreč zares ne ve, kaj bodo prinesli naslednji dnevi. Iz gibanja Hamas so že v četrtek sporočili, da so med pogajanji dobili zagotovili, da »se bo vojna trajno končala«. Enake informacije prihajajo iz Izraela in globalne diplomacije