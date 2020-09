Izginil je še en beloruski opozicijski voditelj Maxim Znak

Množični protesti v Belorusiji se nadaljujejo, nadaljujejo pa se tudi policijsko nasilje in množične areitacije. FOTO: AFP

Lukašenko se boji pogajanj, a jih bo moral sprejeti

Kot so sporočili podporniki beloruske opozicije, so danes zamaskirani možje v civilnih oblekah prijeli in neznano kam odpeljali, enega od opozicijskih voditeljev, pravnika in člana koordinacijskega odbora, ki organizira množične proteste proti, poroča Reuters. Znak je bil poleg Nobelove nagrajenke, pisateljiceše zadnji član koordinacijskega odbora, ki je javno deloval znotraj Belorusije.Vsi ostali pomembni opozicijski voditelji in voditeljice so se morali umakniti iz države ali pa so jih aretirali in zaprli. Dva dni pred izginotjem Znaka je tako neznano kam izginila, o kateri so najprej trdili, da je z dvema podpornikoma odpotovala čez mejo v sosednjo Ukrajino. Toda Kolesnikova je na mejnem prehodu zato, da bi preprečila svoj izgon iz države, raztrgala svoj potni list, zaradi česar so jo aretirali in zdaj nihče ne ve, kje je. »Zahtevam, da Znaka, ki so ga prijeli oziroma ugrabili danes, nemudoma izpustijo. Metode, ki jih uporabljajo tako imenovane oblasti, so nezaslišane,« je danes sporočila Lukašenkova izzivalka na avgustovskih volitvah ki je takoj po volitvah pobegnila v Litvo. »Lukašenko se očitno boji pogajanj z opozicijo in zato hoče onemogočiti delo koordinacijskega odbora ter ustrahovati njegove člane. Toda druge možnosti, kot so pogajanja, ni in Lukašenko bo to moral sprejeti.«Lukašenko je sicer sprožil tudi kazensko preiskavo proti koordinacijskemu odboru z očitkom, da ta spodkopava nacionalno varnost Belorusije. Štirinajstega septembra naj bi beloruski samodržec odpotoval v Moskvo, da bi se sestal s svojim podpornikom