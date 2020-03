FOTO:Izgubljena čast Woodyja Allena

Woody Allen in Soon-Yi Previn sta se poročila v Benetkah. Foto Reuters

Veliko igralk obžaluje, da so sodelovale z njim

Že iz Allenovih filmov je razvidno, da ne zagovarja tradicionalne morale. Foto AFP

New York – Mestno vilona vzhodnem Manhattnu, le streljaj od Centralnega parka, so na noč čarovnic krasile buče, in če ne bi newyorško življenje zamrlo zaradi epidemije, bi morda zdaj razstavili velikonočne ali kakšne druge okraske. Konec koncev je to družinska hiša znamenitega – in razvpitega – režiserja in njegove žene. Ob izidu njegove knjige Apropos of Nothing razburjajo ljubezenska zgodba s posvojenko prejšnje partnerkein druge obtožbe.Memoar Woodyja Allena je posvečen ­»Soon-Yi, najboljši. Jedla mi je iz roke, potem sem pa opazil, da roke nimam več.« Če se to znamenitemu režiserju zdi duhovito, se njegovim kritikom ne zdi niti najmanj. Knjigo je izdala založba Arcade Publishing, ker so se uprli zaposleni v Hachette, domači založbi Allenovega sina. Eden od tistih, ki so razkrili afero #jaztudi, je namreč tam objavil knjigo Catch and Kill o posilstvih hollywoodskega producentaZaradi Allenovih težav z izdajo knjige je pisateljjavno vprašal, koga bodo utišali naslednjega, Farrow pa se je lotil raziskovanja temačnih plati filmskega posla tudi zaradi obtožb sestre Dylan, da jo je Allen spolno nadlegoval. Služabniki so leta 1992 zatrdili, da so našli reži­serja z glavo v naročju tedaj sedemletne deklice, le nekaj mesecev pred tem pa je Mia Farrow v partnerjevem stanovanju našla fotografije, na katerih je bila njena druga posvojenka Soon-Yi Previn gola.Knjiga Apropos for Nothing ne govori le o njegovem otroštvu v Brooklynu ter filmski karieri, ampak tudi o razmerju z več kot tri desetletja mlajšo Soon-Yi, ki je bila na začetku njunega razmerja komaj polnoletna. Danes 84-letni režiser piše, da nista mogla biti drug brez drugega, kasneje sta se poročila in posvojila hčerki. Ena od njiju se je javno zavzela zanj, prav tako Mijin posvojeni sin Moses, ki je mater obtožil nasilja nad svojimi štirinajstimi otroki. Od desetih posvojenih so trije umrli.Priče afere iz začetka devetdesetih let minulega stoletja pa so zatrdile, da je Allen Mio Farrow dolgo prosil, naj ga vzame nazaj, in domnevajo, da je hotel ostati blizu Dylan, ki jo je tudi posvojil. Ronan Farrow velja za njegovega edinega biološkega sina, a režiser v knjigi domneva, da je resnični oče novinarja in avtorja znameniti pevec, s katerim je bila Mia Farrow poročena, preden se je poročila s skladateljem. Igralka je s pevcem ostala v prijateljskih odnosih do njegove smrti in Woodyju Allenu se ne zdi prav, da zdaj on velja za izobčenca in grožnjo družbi. Družba Amazon je prekinila pogodbo za vrsto njegovih filmov, zadnjega, ki ga je še posnel, v ZDA niso predvajali. Veliko znanih hollywoodskih igralk obžaluje, da so sodelovale z njim.Že iz Allenovih filmov je razvidno, da ne zagovarja tradicionalne morale. Igralka, ki je pri šestnajstih igrala v filmu Manhattan, ga je obtožila povabila na ljubezensko potovanje v Pariz, po svoji drugi znameniti muzije zapeljal še njeni sestri. Spori o njegovih še temnejših nagnjenih se bodo nadaljevali tudi zato, ker Dylan, ki danes živi v Teksasu in je grafična oblikovalka ter poročena mati, vztraja pri obtožbah.