Izgubljeno v prevodu: kitajsko-evropski nesporazum

Kitajska zna poskrbeti za to, da se evropski voditelj, ki jo je obiskal, počuti kot zvezdnik. Ko je francoski predsednik Emmanuel Macron včeraj prispel v južno mesto Guangzhou, ga je na tamkajšnji univerzi pričakalo na stotine študentov. Vsi so se hoteli vsaj rokovati z njim, če ne kar narediti selfi.

Z rokami, dvignjenimi v zrak, in mobilnimi telefoni, pripravljenimi na zgodovinski posnetek z Macronom, so hoteli mladi Kitajci jasno pokazati, da niso v sporu z Zahodom in zahodnimi vrednotami. Njihov glavni cilj je doseči življenjsko raven, ki jim bo omogočila čim več luksuznih stvari, ki jih izdelujejo znana francoska podjetja. Za uresničitev teh sanj je nujen nadaljnji razvoj. Zato mora Kitajska ohraniti stabilne odnose z Evropsko unijo in Francijo kot enim od vodilnih evropskih gospodarstev.