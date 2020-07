Izid knjige Trumpove nečakinje vendarle začasno ustavljen

Knjiga razkriva družinske odnose in skrivnosti

Knjiga Mary Trump se je povzpela na vrh lestvic najbolje prodajanih, še preden je izšla. FOTO: Promocijsko gradivo

Višje sodišče v New Yorku je vsaj začasno zadržalo izid knjige nečakinje, ki bi pri založbi Simon & Schuster morala iziti 28. julija. Knjiga z naslovom Preveč in še vedno ne dovolj in s podnaslovom Kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka tega sveta v letu novih predsedniških volitev nikakor ni pogodu predsedniku Trumpu, ki je skupaj z bratom Robertom in sestro Maryanne napel vse sile, da knjiga ne bi izšla, poroča danes britanski BBC.Na prvostopenjskem sodišču poskus prepovedi izida že tretje neprijetne knjige za Donalda Trumpa sicer ni uspel in že je kazalo, da bo Mary Trump in njeni založbi uspelo izdati knjigo, kar bi po eni strani pomenilo ogromen založniški uspeh, po drugi pa bi lahko vsaj malo ogrozilo Trumpovo zmago na jesenskih volitvah. Zanimanje za knjigo je ogromno, na Amazonovi listi najbolje prodajanih knjig je na četrtem mestu, čeprav sploh še ni izšla, in nič čudnega ni, da si Donald Trump ne želi njenega izida.V knjigi namreč Mary, hči Donaldovega pokojnega brata Freda mlajšega, razkriva »nočno moro travm, uničujočih odnosov in tragične kombinacije zanemarjanja in zlorab, ki je ustvarila Donalda Trumpa«. Skratka, razkriva družinske odnose in skrivnosti trenutno najpomembnejše družine na svetu, katere začetnik je bil nemški priseljenec z Bavarske. V prizadevanjih za izid knjige ji pomaga znani odvetnik za zaščito svobode govora, ki je na primer uspešno pomagal poročevalcu televizijske hiše CNN, da mu niso prepovedali vstopa v dvorano za tiskovne konference v Beli hiši.Boutros pravi, da je začasna prepoved izida knjige sicer res le začasna, a vendarle predstavlja kršitev prvega amandmaja ameriške ustave, ki zagotavlja svobodo govora. »Te knjige, ki v volilnem letu obravnava teme o trenutnem predsedniku, ki so v velikem interesu javnosti, ne bi smeli zadržati niti za en dan,« pravi. Odvetnik Roberta Trumpapa začasno prepoved podpira in pravi, da je početje Mary Trump nezaslišano in da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da knjiga ne bi izšla.Naslednje zaslišanje v spor vpletenih strani bo 10. julija.