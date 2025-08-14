  • Delo d.o.o.
    Svet

    Izjave Marte Kos primerjala z izjavami tekmovalk za miss sveta

    Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić z ostrimi besedami nad Kosovo in poročila o nasilju na protivladnih protestih v Srbiji.
    Komisarka Marta Kos je po sredinih protestih, ki so se ponekod sprevrgli v nasilne izgrede, izrazila zaskrbljenost. Posnetek je iz Beograda. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    Komisarka Marta Kos je po sredinih protestih, ki so se ponekod sprevrgli v nasilne izgrede, izrazila zaskrbljenost. Posnetek je iz Beograda. FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    STA
    14. 8. 2025 | 19:27
    14. 8. 2025 | 19:35
    2:46
    Evropska komisarka za širitev Marta Kos je danes izrazila zaskrbljenost nad poročili o nasilju na sredinih protivladnih protestih v Srbiji, kar je sprožilo oster odziv v Beogradu. Predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić je komisarkine izjave primerjala z izjavami tekmovalk v izboru za miss sveta. »Molk bi bila boljša izbira,« je dodala.

    Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

    Komisarka Kos je po sredinih protestih, ki so se ponekod sprevrgli v nasilne izgrede, izrazila zaskrbljenost. »Napredek na poti v EU zahteva, da državljani lahko svobodno izražajo svoja mnenja in da novinarji lahko poročajo brez ustrahovanja ali napadov,« je še zapisala na omrežju X.

    FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

    Sledil je oster odziv predsednice srbske skupščine. Nekdanja premierka in tesna zaveznica predsednika Aleksandra Vučića je na X sporočila, da je Kos s tem pokazala, zakaj EU izgublja politični vpliv. »Takšne klišejske tirade nismo slišali od zadnjega izbora za miss sveta,« je zapisala.

    Molk bi bil po prepričanju Brnabić boljša izbira. »Bolje to kot prazne sporočila, ki jih pošiljajo lepotice s trakovi iz vseh koncev sveta,« je sklenila.

    FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

    V spopadih med podporniki in nasprotniki oblasti v Srbiji je bilo v sredo poškodovanih najmanj sto ljudi, med njimi skoraj 30 policistov in več vojakov. Protesti so med drugim potekali v Beogradu, Novem Sadu, Nišu, Čačku, Lazarevcu in Prokuplju, kjer so se državljani večinoma zbrali pred tamkajšnjimi prostori vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). S protesti so se odzvali na torkovo nasilje nad protivladnimi demonstranti v mestih Vrbas in Bačka Palanka blizu Novega Sada, ko so jih podporniki vladajoče SNS obmetavali z različnimi predmeti.

    FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters
    FOTO: Djordje Kojadinovic/Reuters

    Množični protivladni protesti pod vodstvom študentov so se v Srbiji začeli po padcu nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani, ki je zahteval 16 življenj. Protestniki zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

    Oblasti proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.

