Izjemno tvegan megalomanski jez v Etiopiji

Ko je etiopski premier Abij Ahmed stal na robu akumulacijskega jezera, imenovanega Jez velikega etiopskega preporoda (GERD), na Modrem Nilu, ga je označil za »največji dosežek v zgodovini črne rase«. Vendar pa nižje po toku navzdol uradno odprtje največjega hidroenergetskega projekta v Afriki 9. septembra ni bilo sprejeto z navdušenjem. »Vsaka napačna domneva, da bi Kairo lahko zamižal na eno oko glede svojih eksistencialnih interesov na Nilu, je zgolj iluzija,« je egiptovska vlada sporočila v izjavi za varnostni svet ZN. Obljubila je, da bo sprejela vse potrebne ukrepe »za zaščito eksistencialnih interesov svojega ljudstva«.