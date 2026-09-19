Izkoriščanje delavcev – žrtve so morale delati tudi do 16 ur na dan

Policisti so v usklajeni akciji v petih evropskih državah razkrinkali verigo trgovine z ljudmi in izkoriščanja delavcev. Identificirali so več kot 70 potencialnih žrtev, ki so jih izkoriščali v indijskih restavracijah, so sporočili z Europola. Dobiček, ki so ga nepridipravi ustvarili na račun izkoriščenih ljudi, znaša najmanj štiri milijone evrov.

Preiskavo so vodile nizozemske oblasti, osredotočile pa so se predvsem na gostinski sektor. V akciji so sodelovali še organi pregona iz Belgije, Nemčije, Luksemburga in Švice. Zaenkrat so aretirali dve osebi.

Kriminalisti sumijo, da so trgovci z ljudmi žrtve silili, da delajo tudi do 16 ur na dan. Niso jim izplačevali plač, poleg tega so jim onemogočili izhod iz države. Preiskovalci sumijo, da so verige indijskih restavracij, ki so vpletene v trgovino z ljudmi v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Švici in Luksemburgu.

Osumljenci naj bi pritiskali na žrtve in njihove družine v Indiji ter jih prisilili k molku. Preiskavo so na Nizozemskem začeli po tem, ko so inšpektorji za delo med pregledi restavracij odkrili več resnih zlorab. Domnevajo, da so osumljenci izkoristili zakonsko določbo, s katero so na Nizozemskem poskušali olajšati pridobivanje dovoljenj za delo v gostinskem sektorju azijskim priseljencem. Določba je omogočala, da so na Nizozemsko v relativno kratkem času in z dokaj preprostim postopkom pripeljali specializirane kuharje iz Azije.

Osumljenci naj bi pritiskali na žrtve in njihove družine v Indiji ter jih prisilili k molku. Fotografija je simbolična. FOTO: Amit Dave/Reuters

Med preiskavo, je še sporočil Europol, so odkrili, da so oblasti na podlagi zahtevkov treh indijskih restavracij izdale več kot 70 kombiniranih dovoljenj za delo in bivanje na Nizozemskem. Kriminalisti domnevajo, da so v več deset primerih lastniki restavracij kršili pogoje, pod katerimi so bila izdana dovoljenja.

Zaposleni so bili prisiljeni opravljati težko fizično delo v izkoriščevalskih pogojih. V določenih primerih so jim nadrejeni zagrozili z globo, če bi odšli predčasno, ter pritiskali na njihove družine in sorodnike oziroma jim grozili z nasiljem.