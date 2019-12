Izkrivljanje hrvaške novejše zgodovine

Čeprav administratorji na Balkanu kot vir uporabljajo angleško wikipedijo, hrvaška, srbska in jugoslovanska desnica niso iste.



Največje koncentracijsko taborišče ustaškega režima so administratorji poimenovali zbirni center Jasenovac.



V hrvaški različici wikipedije je kot zbirni center označeno tudi največje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz.

V hrvaški verziji so se njihovi desničarji rodili v Svetem pismu, medtem ko je, denimo, najbolj skrajna desna stranka na Hrvaškem Samostojna srbska demokratska stranka (SDSS) Milorada Pupovca.

Hrvaško wikipedijo že leta urejajo administratorji iz vrst radikalne in klerikalne desnice, ki izkrivljajo pomembne informacije o hrvaški novejši zgodovini. Po navedbah tamkajšnjih medijev so od nje dvignili roke tudi lastniki in ustanovitelji.Wikipedija je za mlade pomemben vir informacij, toda vprašanje je, kako ločiti informacije, ki temeljijo na preverjenih dejstvih, od laži in smeti. Hrvaška različica wikipedije izstopa po dezinformacijah, lažeh in skrajnodesničarskih pogledih na zgodovino.To najbolje kaže primerjava zapisov o taborišču Jasenovac v angleški in hrvaški različici spletne enciklopedije. V prvi so navedeni politično ozadje, okrutnost ustašev, polemike o številu žrtev in dramatična pričevanja očividcev, druga pa relativizira število žrtev ter se ukvarja z apologetiko in dogmatiko Cerkve, za madež na hrvaški zgodovini pa krivi propagando socialistične Jugoslavije. Po oceni analitikov za Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) hrvaška različica wikipedije ni zanesljiv vir informacij. Vsi članki o ustaško-nacističnem gibanju na Hrvaškem med drugo svetovno vojno in njegovih zločinih so ideološko opredeljeni in nenatančni, cilj je zmanjšanje števila vojnih zločinov.Največje koncentracijsko taborišče ustaškega režima so administratorji poimenovali zbirni center Jasenovac. V hrvaški različici wikipedije je kot zbirni center označeno tudi največje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz. Po njihovem je bil Jasenovac predvsem delovno taborišče, v katerem so taboriščniki umirali zaradi napornega dela, in ne taborišče smrti, v katerem so likvidirali veliko taboriščnikov. Po napisu na Spominskem centru Jasenovac so ustaši od leta 1941 do 1945 v taborišču ubili več kot 83.000 Srbov, Judov in drugih antifašistov.V angleški, francoski, nemški, italijanski in ruski verziji wikipedije Jasenovca ne označujejo le za koncentracijsko taborišče, ampak tudi za taborišče za iztrebljanje. Zgodovinar na zagrebški filozofski fakultetije za BIRN izjavil, da študente velikokrat napoti na angleško različico spletne enciklopedije, ki vsebuje akademske in znanstvene reference.O hrvaški zgodovini Klasić svetuje študentom, naj se ne učijo iz hrvaške wikipedije, ker je veliko člankov napisanih v klasičnem revizionističnem slogu. Po njegovih besedah so teksti o drugi svetovni vojni, nekdanji Jugoslaviji in vojni na Hrvaškem v devetdesetih prežeti z nacionalističnimi in proustaškimi čustvi. Navajanje Jasenovca kot zbirnega ali delovnega taborišča je del ustaške propagande.Po oceni zgodovinarja na zagrebški filozofski fakultetiuradno ime zbirni center Jasenovac, kot ga je imenoval ustaški režim, ne opisuje funkcije taborišča. V njem so bili priprti tudi politični zaporniki, kot je bil, takoj ob prihodu pa so ustrelili veliko ljudi. Hrvaška različica wikipedije se opira na poročila spornega zagrebškega društva za preiskovanje taborišča Jasenovac, ki trdi, da v njem ni bilo ubitih več kot 1500 ljudi.