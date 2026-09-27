Izločitev za nagrado Goncourt: je knjižno uspešnico napisala umetna inteligenca?

Organizatorji francoske literarne nagrade Goncourt so s širšega seznama kandidatov umaknili uspešnico kanadsko-haitskega pisatelja Thelysona Oreliena, potem ko so se na spletu pojavili očitki, da je bila napisana s pomočjo umetne inteligence (UI). Pisatelj se je pod plazom očitkov znašel s prvencem It Was Either That or Die, uporabo UI je zanikal.

Pisatelj je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP namignil tudi, da so anonimni očitki proti njemu rasno motivirani ter predstavljajo poskus utišanja njegovega glasu. Obljubil je tudi, da bo predložil dokazno gradivo, ki bo potrdilo, da je knjigo napisal sam.

Predstavniki najbolj prestižne francoske literarne nagrade pa so navedli, da je »več verodostojnih raziskovalcev in novinarjev« opozorilo, da je njegovo delo »po vsej verjetnosti v veliki meri plod umetne inteligence«.

Uporabo UI je težko dokončno dokazati, saj različna orodja za njeno zaznavanje dajejo različne rezultate, vendar je avtorjev ugled omajal dokaz o plagiatorstvu, objavljen v Quebecu, kjer Orelien živi. Časopis La Presse iz Montreala je v tem tednu poročal, da je bila kolumna, ki jo je avtor napisal leta 2013, »skoraj v celoti« le »rahlo prirejen prevod« članka, ki ga je nekaj dni prej objavil časopis The Philippine Star.

Založba prekinila turnejo, a še stoji za njegovim delom

Medijska skupina Radio-Canada je prav tako ugotovila, da je Orelienova novela, ki je leta 2010 prejela nagrado občinstva, vsebovala besedne zveze, povzete iz francoske knjige avtorjev Louisa Pauwelsa in Jacquesa Bergierja Le matin des magiciens, ki je izšla leta 1960. Delo It Was Either That or Die (Bodisi to ali smrt) je dramatizirana različica Orelienovih lastnih življenjskih izkušenj: njegov izmišljeni glavni junak zapusti s tolpami prežet Haiti in se poda na izčrpavajočo potovanje skozi več držav, preden prispe v Kanado. Knjiga je bila prodana v več kot 20 državah, vključno z Združenimi državami Amerike. Pariška založba Grasset je po poročanjih za francoske pravice odštela 300.000 evrov. Orelienova kanadska založba Boreal je v petek prekinila njegovo promocijsko turnejo, vendar še naprej stoji za njegovim delom.

Bralcem sporočili: ne sprejemajte prehitrih zaključkov

»Na tej točki žal ne moremo ne ovreči ne potrditi obtožb, s katerimi se sooča avtor,« so sporočili iz založbe in bralce pozvali, naj ne sprejemajo prehitrih zaključkov. Obtožbe proti pisatelju so se pojavile na anonimnem računu na omrežju X z manj kot 100 sledilci, poimenovanem Balance ton Claude (Razkrinkaj svojega Clauda). Objava, ki je trdila, da je bila knjiga »skoraj v celoti« napisana s pomočjo UI, je postala viralna. Francoski esejist in komentator v kulturi Samuel Fitoussi, ki piše za desničarski dnevnik Figaro, je nekaj dni zatem potrdil, da je bil del skupine, ki stoji za tem profilom.

Na omrežju X je izrazil zaskrbljenost, da bo »po več tisočletjih civilizacije, ki temelji na pisavi, umetna inteligenca prispevala k izginotju branja in pisanja«. Razburjenje, ki ga je povzročila knjiga, sicer po pisanju AFP poudarja izziv odkrivanja vsebine, ustvarjene z UI, ter pretrese, ki jih ta tehnologija povzroča v kreativnih industrijah, od glasbe in oblikovanja do književnosti.

Raziskovalec na francoskem inštitutu CNRS in soavtor knjige o umetni inteligenci v kulturnem sektorju Alexandre Gefen je ocenil, da je ta primer v Franciji brez primere, a gotovo ne zadnji. »Knjižni svet se bo moral navaditi na umetno inteligenco,« je dodal, enako kot so se v zadnjih letih na to prilagodile industrije, povezane s fotografijami in videoposnetki.