Izmenjava še zadnjih talcev za zapornike, nato srečanje voditeljev

V Egiptu bo danes slovesnost ob potrditvi mirovnega načrta za Gazo, ki se je bodo poleg ameriškega predsednika Donalda Trumpa udeležili številni voditelji. Še pred tem naj bi prišlo do izmenjave zadnjih izraelskih talcev, ki so v rokah Hamasa, za palestinske zapornike, Trump pa bo v Izraelu nagovoril poslance kneseta in se sešel z družinami talcev. Palestinsko gibanje Hamas naj bi prvo skupino izpustilo ob 7. uri po srednjeevropskem času.

Srečanju v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk bosta predsedovala Trump in egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi, udeležilo se ga bo več kot 20 voditeljev držav, med njimi britanski premier Keir Starmer, nemški kancler Friedrich Merz, francoski predsednik Emmanuel Macron ter premierja Italije in Španije Giorgia Meloni in Pedro Sanchez. Pričakujejo tudi jordanskega kralja Abdulaha, generalnega sekretarja ZN Antonia Guterresa ter predsednika Evropskega sveta Antonia Costo.

Na srečanju naj bi po napovedih Egipta odprli novo stran prizadevanj za regionalno stabilnost na Bližnjem vzhodu, potem ko je bil prejšnji teden dosežen dogovor o prekinitvi ognja v Gazi.

V Egipt pa predvidoma ne bo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja ali kakega drugega izraelskega predstavnika niti predstavnikov Hamasa.

Palestinsko gibanje mora v skladu z dogovorom do poldneva po lokalnem času izpustiti preostale talce, ki jih zadržuje od 7. oktobra 2023. Živih naj bi bilo še 20. Izrael bo v zameno izpustil okoli 2000 palestinskih zapornikov. Izrael bo v zameno izpustil okoli 250 palestinskih zapornikov in še 1700 priprtih Palestincev.

Dopoldne bo na obisku v Izraelu ameriški predsednik, ki je posredoval za sklenitev dogovora. Trump naj bi nagovoril kneset ter se srečal z družinami talcev. O drugih fazah njegovega mirovnega načrta bodo sicer strani morale še doseči dogovor. Med drugim gre za vprašanje upravljanja Gaze, obsega umika izraelskih enot in razorožitve Hamasa.

Ameriški predsednik Donald Trump. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images via Afp

Družine talcev, ki jih je Hamas zajel med napadom na Izrael 7. oktobra pred dvema letoma, se že od zgodnjih jutranjih ur zbirajo na trgu v Tel Avivu. Tam bodo na velikem ekranu predvajali novice o talcih, ki jih v Izraelu pričakujejo v prihodnjih urah. Predaja naj bi potekala v dveh fazah.

Ob 7. uri po srednjeevropskem času bodo izpustili prvo skupino iz osrednjega dela enklave, kjer se nahaja koridor Necarim. Preostali talci naj bi bili iz Han Junisa na jugu območja Gaze izpuščeni ob 9. uri po srednjeevropskem času, poročanje izraelskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Nekatere družine talcev naj bi v pričakovanju vrnitve njihovih svojcev že napotili v vojaško bazo Re'im blizu meje z enklavo.