Rusija skuša Ukrajini z napadi vsiliti energetski mrk

Ukrajina je sinoči doživela še en obsežen ruski napad na svojo energetsko infrastrukturo. To so potrdili tudi v Moskvi, kjer so se pohvalili, da so uničili tudi več objektov ukrajinske vojaške industrije. Posledice napadov so čutili po vsej državi, kjer so prebivalcem še bolj omejili dostop do električne energije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na družbenih omrežjih zapisal, da je bil napad »predvsem usmerjen v naš energetski sektor, v civilno infrastrukturo, dobesedno v vse vidike življenja«.