Izpod ruševin potegnili preživelo; v sesutju zgradbe dva mrtva, 17 ranjenih

V sredo popoldne po lokalnem času se je v newyorški četrti Brooklyn ob robu gradbišča zrušila trinadstropna stavba. Pri tem sta umrli najmanj dve osebi, več drugih pa je ostalo ujetih pod ruševinami, poročajo ameriški mediji. Približno 250 gasilcev in policistov s krampi in žagami prekopava ruševine, da bi izpod kupov polomljenega lesa in opeke rešili morebitne preživele.

Na novinarski konferenci so pristojni sporočili, da so v bolnišnico prepeljali najmanj 17 ljudi, od katerih so štirje v kritičnem stanju. Čeprav ni jasno, ali so pod ruševinami še vedno ujeti ljudje, so predstavniki newyorške gasilske službe (FDNY) dejali, da se bo iskalna in reševalna akcija nadaljevala tudi ponoči.

»Šlo je za izjemno zahtevne in hitro razvijajoče se razmere; soočali smo se z nestabilnimi ostanki stavbe in nevarnimi prazninami pod površjem,« je dejal župan New Yorka Zohran Mamdani. »Prav za tovrstna reševanja se usposabljajo pripadniki gasilske službe FDNY.«

Newyorški župan Zohran Mamdani je prišel na prizorišče nesreče. FOTO: Kena Betancur/AFP

Po besedah mestnega komisarja za gradbeništvo ​​Ahmeda Tiganija se je stavba zrušila v trenutku, ko so gradbeni delavci na sosednji parceli kopali jamo za nov objekt. Vzrok podrtja je sicer še predmet preiskave.

Stavba, v kateri so bila v zgornjih nadstropjih stanovanja, v pritličju pa poslovni prostori, se je spremenila v ogromen kup ruševin na dnu gradbene jame. Sosednja zgradba, ki si je s podrto stavbo delila steno, je sicer ostala na mestu, a je utrpela obsežne poškodbe. Velik del njene zunanje stene je odtrgalo, zaradi česar so notranji prostori – vključno s spalnico in omarami, v katerih so še vedno visela oblačila – vidni z ulice.

Zgradba v Brooklynu se je sesula, ko so delavci kopali gradbeno jamo na sosednji parceli. FOTO: Angelina Katsanis/Reuters

Med preživelimi je bila tudi ženska, ki so jo gasilci pozno popoldne potegnili izpod ruševin, potem ko jim je uspelo varno narediti odprtino me razbitinami. Med potekom iskalne in reševalne akcije so izpod ruševin potegnili še več ljudi, med njimi sedem otrok, vendar pristojni niso pojasnili, ali so med smrtnimi žrtvami tudi otroci.

Tiskovna predstavnica gasilske službe FDNY Lillian Bonsignore je povedala, da reševalne ekipe, ki kopljejo ročno, pri delu pa uporabljajo tudi drone, opravljajo nevarno in tvegano delo. »Vsak gib je natančno načrtovan,« je dejala. Po navedbah gasilskih oblasti je bil v dogodku lažje poškodovan en gasilec.

Na prizorišču je okoli 250 gasilcev in drugih pripadnikov enot za reševanje. FOTO: Angelina Katsanis/Reuters

Eden od stanovalcev porušene stavbe Anderson Velez je novinarjem New York Posta povedal, da je bil v službi, ko ga je poklicala žena in mu sporočila, da sta njuna otroka, stara dve in sedem let, ujeta v ruševinah. »Poklicala me je, ko se je stavba porušila; bila je v njej, na njej pa so ležale ruševine. Klicala je na pomoč, da bi nekdo rešil mojega sina, nato pa se je zveza prekinila,« je dejal. Pozneje je izvedel, da so njegovo družino živo rešili izpod ruševin.