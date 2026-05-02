Izrael aktivista iz humanitarne flotilje prepeljal na zaslišanje

Izraelsko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da so aktivista, ki sta sodelovala v humanitarni flotilji za Gazo, prepeljali na zaslišanje v Izrael. Slednji ju je v noči na četrtek prestregel v mednarodnih vodah v bližini Krete ter pridržal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aktivista Saif Abu Kešek, ki mu izraelske oblasti očitajo povezave »s teroristično organizacijo«, in Thiago Avila, ki je osumljen »nezakonitih dejavnosti«, so predali pristojnim organom. Izraelske oblasti trdijo, da sta povezana z organizacijo, ki jo je finančno ministrstvo ZDA sankcioniralo zaradi domnevnega delovanja v korist palestinskega gibanja Hamas.

Po navedbah izraelskih oblasti je Abu Kešek vodilni član organizacije Ljudske konference za Palestince v tujini (PCPA), Avila pa naj bi bil prav tako povezan z njo. Washington je skupino označil za organizacijo, ki naj bi prikrito delovala v interesu Hamasa, navaja AFP.

Izraelska mornarica je aretirala posadke flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo v mednarodnih vodah. FOTO: Costas Metaxakis/AFP

ZDA so medtem podprle izraelsko ukrepanje glede flotilje, aktiviste pa označile za »iskalce pozornosti«. Izrael je podobne poskuse preboja blokade že v preteklosti preprečil, med drugim leta 2025, ko je bila med pridržanimi aktivisti tudi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg.

Španski zunanji minister Jose Manuel Albares je ostro obsodil nezakonito pridržanje španskega aktivista. Saif Abu Kešek, ki so ga skupaj z brazilskim aktivistom odpeljali v Izrael, »mora biti nemudoma izpuščen, da se bo lahko vrnil v Španijo«, je še dejal Albares.

Francesca Albanese, posebna poročevalka ZN o človekovih pravicah na zasedenem palestinskem ozemlju, se ob tem že več dni sprašuje, kako je sploh mogoče, da Izrael aretira posadke civilnih čolnov v mednarodnih vodah, malo izven grških voda. Izraelsko vodstvo je obtožila širjenja apartheida navzven in tudi genocida. Za podporo je na družbenih omrežjih prosila tudi Greta Thunberg.

Izrael je v noči na četrtek v mednarodnih vodah zahodno od grškega otoka Kreta po lastnih navedbah z več kot 20 ladij odpeljal okoli 175 aktivistov. Po podatkih organizatorjev je šlo za 211-člansko flotiljo mednarodne koalicije Global Sumud Flotilla, ki je bila s humanitarno pomočjo na poti v Gazo. Slednja je pod izraelsko blokado od leta 2007.