Izrael bo glasoval o usmrtitvi z obešanjem za Palestince na Zahodnem bregu

Izraelski parlament bo predvidoma drevi glasoval o zakonu, ki bi omogočil usmrtitve Palestincev, obsojenih zaradi terorističnih napadov s smrtnim izidom. Pričakovati je, da bo parlament podprl predlog, za katerega so se zavzele najbolj skrajne stranke. Več evropskih držav in mednarodnih organizacij ga je ostro kritiziralo.

Predlog predvideva, da bi usmrtitev z obešanjem postala privzeta kazen za Palestince na okupiranem Zahodnem bregu, ki bi jih izraelsko vojaško sodišče spoznalo za krive namernega izvajanja smrtonosnih napadov, ki se štejejo za »teroristična dejanja«, poročata Reuters in francoska tiskovna agencija AFP.

Minister nosil priponko s podobo zanke za obešanje

Palestincem na Zahodnem bregu, ki ga Izrael okupira od leta 1967, vedno sodijo vojaška in ne civilna sodišča. Smrtno kazen z obešanjem bi v skladu s predlogom morali izvesti v roku 90 dni od obsodbe, v »posebnih okoliščinah« pa bi jo lahko zamaknili za obdobje do 180 dni ali prekvalificirali v dosmrtno zaporno kazen.

Predlog podpira zlasti skrajno desna stranka Judovska moč pod vodstvom ministra za nacionalno varnost Itamarja Ben Gvira. Pred glasovanjem je v parlamentu nosil priponko v podobi zanke za obešanje.

Pričakovati je, da bodo poslanci predlog podprli, vendar pa so tako nekateri člani opozicije kot zagovorniki človekovih pravic v Izraelu napovedali, da bodo zakon spodbijali pred vrhovnim sodiščem, ki ga bo verjetno zavrnilo, še navaja AFP.

Nekdanji direktor obveščevalne službe Mosad in opozicijski poslanec Ram Ben Barak je izrazil ogorčenje nad predlogom.

Za Arabce en zakon, za preostalo prebivalstvo drugi

»Ali razumete, kaj pomeni, da za Arabce velja en zakon, za preostalo prebivalstvo pa drugi? To pomeni, da nas je Hamas premagal, ker smo izgubili vse svoje vrednote. Premagal nas je, ker se, na žalost, začenjamo obnašati tako kot oni. Polni smo sovraštva in maščevalnosti,« je dejal.

Predlog je ostro kritizirala tudi mednarodna skupnost, medtem ko se Izrael že dlje časa sooča z obsodbami in kritikami zaradi porasta nasilja naseljencev nad Palestinci na zasedenem Zahodnem bregu. Zunanji ministri Nemčije, Francije, Italije in Velike Britanije so v nedeljo v skupni izjavi sporočili, da je predlog zakona diskriminatoren in predstavlja tveganje za demokratične zaveze Izraela, še navaja AFP.

Izrael je smrtno kazen sicer odpravil leta 1954, vendar jo je zakonodaja v določenih primerih še naprej dovoljevala. Usmrtitev nemškega nacističnega zločinca Adolfa Eichmanna leta 1962 je bil zadnji primer, ko je bila dejansko izvršena smrtna kazen, ki jo je izreklo sodišče v Izraelu.