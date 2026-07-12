Izrael bo volitve izvedel oktobra, na trnih bo tudi Janša

Izrael bo parlamentarne volitve izvedel 27. oktobra, kar je zadnji datum, ki ga dopušča zakon, je v nedeljo sporočil izraelski parlament. Volitve bodo po ocenah številnih analitikov pomenile tudi preizkus podpore premierju Benjaminu Netanjahuju po začetku vojne v Gazi, poroča AFP.

Mandat sedanjega sklica kneseta se izteče 17. julija, s čimer bo vladajoči koaliciji prvič po več desetletjih uspelo dokončati polni štiriletni mandat. V parlamentu so pojasnili, da zaradi zakonsko določenega datuma volitev in odločitve, da se mandat ne bo predčasno skrajšal, ni potrebe po sprejetju zakona o razpustitvi parlamenta.

Šestinsedemdesetletni Netanjahu, ki je najdlje vladajoči izraelski premier v zgodovini države, je že napovedal, da se bo znova potegoval za premierski položaj. Njegova vlada, ena najbolj desno usmerjenih v zgodovini Izraela, v zadnjih tednih pospešeno sprejema več zakonodajnih predlogov, s katerimi želi utrditi koalicijo in se na volitve podati s čim boljšega izhodišča.

Kot glavni Netanjahujev tekmec se vse pogosteje omenja nekdanji načelnik generalštaba Gadi Eisenkot. FOTO: Nir Elias/Reuters

Premier je prejšnji mesec poudaril, da želi po volitvah oblikovati široko narodno vlado, ki ne bi temeljila na delitvi med levico in desnico niti ne bi bila odvisna od podpore arabskih strank. S tem želi volivcem ponuditi sporočilo narodne enotnosti namesto ideološkega razhajanja.

Javnomnenjske raziskave medtem kažejo, da si večina Izraelcev želi zamenjave na čelu vlade. Kot glavni Netanjahujev tekmec se vse pogosteje omenja nekdanji načelnik generalštaba Gadi Eisenkot.

Na premierjevo priljubljenost še naprej vplivata tudi nezadovoljstvo zaradi varnostnih spodrsljajev ob napadih 7. oktobra 2023 ter odzivi na prekinitev ognja po spopadu med Izraelom in Iranom. Del izraelske javnosti namreč meni, da je dogovor med Teheranom in Washingtonom, dosežen po ameriško-izraelskih vojaških operacijah, neugoden za izraelske interese.

Benjamin Netanjahu in Janez Janša sta zaveznika. FOTO: Ohad Zwigenberg/AFP

Volitve v Izraelu bo z zanimanjem spremljala tudi vladajoča slovenska koalicija, ki ima izraelsko vlado za glavnega strateškega partnerja v tujini, potem ko je na Madžarskem padla vlada Viktorja Orbana.