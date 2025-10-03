Izrael prestregel večino flotilje, ena jahta še vztraja

Izraelska vojska je včeraj razdrla flotiljo s humanitarno pomočjo, ki se je pred mesecem dni napotila v Gazo, da bi se prebila skozi pomorsko blokado. Izraelci so aretirali več sto aktivistov, tudi Greto Thunberg, a ena jahta še vztraja, poroča Al Džazira. Marinette, ki pluje pod poljsko zastavo, se je javila v petek zgodaj zjutraj. Na krovu je šest aktivistov.

Cameron, avstralski kapitan Marinette, je v videoklicu v četrtek zvečer dejal, da se je jahti na začetku odprave pokvaril motor, zato so zaostali za drugimi plovili. »Na krovu imamo kup žilavih Turkov, gospo iz Omana in mene in pot bomo nadaljevali v začrtani smeri,« je dejal Cameron.

Kamera na krovu Marinette oddaja posnetek v živo od 6. ure zjutraj po našem času. Jahta pluje v mednarodnih vodah Sredozemskega morja, okoli 80 kilometrov od pomorske blokade pri Gazi.

Izraelsko zunanje ministrstvo je zadnjo jahto nekdaj 44-članske flotilje opozorilo, da bodo preprečili vsakršni poskus vpada jahte v vojno območje in preboja pomorske blokade.