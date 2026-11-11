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    Svet

    Živjenje palestinskega pediatra, ki ga zadržujejo že dve leti, je resno ogroženo

    Njegov sin Ilyas je septembra obiskal Slovenijo in opozoril na očetovo usodo. Njegovo zdravstveno stanje je potrdil tudi neodvisni izraelski zdravnik.
    Hussam Abu Safija je v skoraj 23 mesecih pripora izgubil 14 kilogramov. Izraelske oblasti mu kljub opozorilom o slabšanju zdravja ne dovolijo neodvisnega zdravniškega pregleda. FOTO: Reuters
    Galerija
    Hussam Abu Safija je v skoraj 23 mesecih pripora izgubil 14 kilogramov. Izraelske oblasti mu kljub opozorilom o slabšanju zdravja ne dovolijo neodvisnega zdravniškega pregleda. FOTO: Reuters
    R. I.
    11. 11. 2026 | 08:15
    11. 11. 2026 | 09:32
    4:48
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    Neodvisni izraelski zdravnik, ki je pregledal zdravstveno dokumentacijo palestinskega pediatra Hussama Abu Safije, opozarja, da bi bilo lahko njegovo življenje ogroženo. Direktor bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze je v izraelskem priporu že skoraj 23 mesecev, ne da bi oblasti proti njemu vložile obtožnico.

    Izraelske sile so Abu Safijo pridržale 27. decembra 2024 med zavzetjem bolnišnice, ki jo je pred tem več kot 80 dni oblegala izraelska vojska. Po aretaciji so ga označili za nezakonitega borca in ga premestili v zapor Rakefet, kjer je večino časa preživel v samici. Izrael je enako oznako uporabil za več kot 375 palestinskih zdravstvenih delavcev, ki jih lahko na tej podlagi zadržuje brez sojenja.

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    Prekinitev ognja v Gazi obstaja le na papirju

    Poleti je odvetniku organizacije Zdravniki za človekove pravice Izrael (PHRI) opisal težke razmere, pomanjkanje hrane in nezdravljene zdravstvene težave. Njegovo stanje je medtem vzbudilo resno zaskrbljenost. Po zdravstveni dokumentaciji, ki jo je pregledal izraelski specialist Amit Tirosh, je zdravnikova telesna teža z januarskih 90 kilogramov lani do maja letos padla na 76 kilogramov.

    »Nenehno pomanjkanje hrane in izguba teže, ponavljajoči se pretepi in poškodbe ter neustrezna zdravstvena oskrba lahko zdravnika Abu Safijo stanejo življenja,« je Tirosh povedal za Guardian.

    Med težavami, ki jih je odkril v dokumentaciji, so bolečine v prsih, zapoznelo zdravljenje garij in padec ravni hemoglobina, ki bi zahteval dodatne preiskave. Zdravstveni zapisi iz julija omenjajo tudi podplutbe okoli enega očesa, omotico in bolečine v rebrih. Abu Safija je odvetnikom povedal, da so ga pretepli pazniki, vendar dokumentacija ne pojasnjuje izvora poškodb. Tirosh opozarja, da bi lahko padec hemoglobina pomenil nevarno izgubo krvi, ki zahteva nujno zdravniško obravnavo.

    V podporo Husamu Abuju Safiji protestirajo številni zdravstveni delavci po svetu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters
    V podporo Husamu Abuju Safiji protestirajo številni zdravstveni delavci po svetu. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

    Kljub opozorilom je okrožno sodišče konec tedna zavrnilo zahtevo za neodvisen zdravniški pregled. Izraelsko vrhovno sodišče je že prejšnji mesec zavrnilo zahtevo za njegovo izpustitev. Izraelske oblasti so med sodnim postopkom trdile, da zdravnik pretirava s svojimi zdravstvenimi težavami, iz zapora ustanavlja organizacije, vpliva na druge zapornike in vzdržuje mednarodne stike.

    V organizaciji PHRI menijo, da takšne navedbe ne upravičujejo zavrnitve neodvisnega pregleda. Tirosh je poudaril, da bi moral njegovo stanje preveriti neodvisni strokovnjak. Po podatkih organizacije PHRI je med letoma 2023 in 2025 v izraelskih zaporih umrlo več kot sto zapornikov, zato nevarnosti za Abu Safijevo življenje ni mogoče izključiti.

    Zdravnikova zgodba je odmevala tudi pri nas. Njegov sin Ilyas Abu Safija je septembra obiskal Slovenijo in opozoril na očetov položaj. Ob tej priložnosti so se organizatorji obiska s skoraj 2500 podpisi pod peticijo obrnili na slovensko zunanje ministrstvo in ga pozvali, naj uporabi diplomatske stike z Izraelom za zagotovitev zdravnikove izpustitve.

    Abu Safija je med vojno v Gazi postal eden najbolj prepoznavnih zdravstvenih delavcev, ki so kljub napadom in pomanjkanju vztrajali pri zdravljenju prebivalcev. Oktobra 2024 je v izraelskem napadu z dronom pri vhodu v bolnišnico umrl njegov 15-letni sin Ibrahim. Zdravnik ga je pokopal v bolnišničnem kompleksu, ob aretaciji pa je še vedno nosil belo haljo, ki je po sinovi smrti ni želel oprati.

    »Štirinajst palestinskih zdravnikov, med njimi direktorji bolnišnic in specialisti ključnih medicinskih področij, ostaja zaprtih brez obtožnice ali sojenja, čeprav jih zdravstveni sistem v Gazi nujno potrebuje,« je opozoril Naji Abbas iz organizacije PHRI.

    Izraelska zaporniška služba je za Guardian navedbe označila za del širše kampanje, katere namen naj bi bil očrniti Izrael. Zatrdila je, da deluje v skladu z zakonom in pod stalnim sodnim nadzorom. Abu Safijeva družina z njim v priporu ne more neposredno komunicirati.

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    GazaPalestinaIzraelvojnagenocidzdravnikzaporHussam Abu Safiya

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