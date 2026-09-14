Izraelska ministra ostro nad režiserja filma Naza: Izdajalca!

Na letošnjem filmskem festivalu v Benetkah je posebno nagrado žirije prejel film Naza režiserjev Juvala Abrahama in Rachel Szor. Gre za 80-minutni dokumentarec o uporabi umetne inteligence in obveščevalnih sistemov pri izraelskih napadih na Gazo. Pretresljiv film je po projekciji doživel več kot 20-minutne ovacije, kar je po navedbah Guardiana rekord beneškega festivala.

Posebej srhljivo dejstvo, predstavljeno v filmu, je, da izraelska vojska s pomočjo tehnologije določi tarčo – hišo ali stavbo –, umetna inteligenca pa hkrati že izračuna pričakovano število civilnih žrtev.

Naza je vojaška kratica, ki označuje pričakovano število civilistov, ki bodo umrli v napadu. Film ne govori le o posameznih napadih, ampak o celotnem sistemu, v katerem so ljudje, algoritmi, obveščevalni podatki in odločitve povezani v verigo, ki lahko privede do množičnih smrti civilistov.

Abraham in Szor sta leta 2025 prejela oskarja za dokumentarec No Other Land, ki govori o nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu. FOTO: Yves Herman/Reuters

Abraham je na podelitvi povedal: »Ni lahko stati tukaj, če pomislim na vse izraelske politike in novinarje, ki film napadajo in prikazano zanikajo, ne da bi si ga sploh ogledali. Z Rachel meniva, da prav zanikanje zločina prispeva k temu, da se ta nadaljuje. Zato je res izjemno pomembno, da si film ogledajo Izraelci.«

The Guardian poudarja tudi, da sta Abraham in Szor leta 2025 prejela oskarja za dokumentarec No Other Land (Edina zemlja), ki govori o nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci na okupiranem Zahodnem bregu, Abraham pa je v izjavi povedal, da »je bil njegov dom po premieri tarča desničarske množice«. Poudaril pa je, da »na domove Palestincev« ne pridejo le množice, temveč buldožerji in orožje, ki jih financira ZDA. Dodal je, da bi bil položaj povsem drugačen, če bi palestinski novinar v Gazi poskušal narediti to, kar sta naredila on in Szor, ter stopiti v stik z visokimi izraelskimi predstavniki: »Najverjetneje bi ga ubili.«

Zahteva za odvzem državljanstva

Na dokumentarni film so se odzvali tudi izraelski ministri. »Tistim, ki blatijo naše vojaške junake, ki tvegajo svoja življenja, da lahko živimo v miru in varnosti, sporočam: ste sramota in osramotitev za ves izraelski narod. Odidite,« je zapisal Itamar Ben Gvir, izraelski minister za nacionalno varnost.

Ben Gvir, izraelski minister za nacionalno varnost, je v objavi na omrežju X zapisal: »Prepričan sem, da vas bodo vaši prijatelji, naši sovražniki iz Hamasa v Gazi, sprejeli odprtih rok.« FOTO: Ronen Zvulun/Reuters

Ben Gvir je v objavi na omrežju X zapisal: »Prepričan sem, da vas bodo vaši prijatelji, naši sovražniki iz Hamasa v Gazi, sprejeli odprtih rok.« Na film se je ostro odzval tudi izraelski minister za kulturo Miki Zohar, ki je zahteval, da režiserjema odvzamejo državljanstvo, poroča portal La Repubblica. »Sovraštvo, ki žene ustvarjalce, da svojo domovino blatijo samo zato, da bi poželi aplavz antisemitskega sveta, je nepojmljivo in predstavlja izdajo države,« je izjavil Zohar.

Odvzem izraelskega državljanstva je zakonsko mogoč, vendar se uporablja zelo redko, so še zapisali v Guardianu.

Dokumentarec je bil predstavljen le nekaj dni po razkritjih, da izraelski premier Benjamin Netanjahu kljub opozorilom o morebitnem napadu Hamasa 7. oktobra 2023 ni storil ničesar, da bi ga preprečil.

V filmu sta se režiserja pogovarjala s 24 izraelskimi vojaškimi in obveščevalnimi žvižgači, ki so opisali sisteme za izbiro tarč, podprte z umetno inteligenco, in njihovo uporabo pri bombardiranju Gaze, v katerem je bilo ubitih več deset tisoč civilistov. Eden od virov v filmu trdi, da je bilo za uboj enega pripadnika Hamasa odobreno tveganje do 500 civilnih žrtev, poroča Guardian.