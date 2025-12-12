Gazo zajele hude poplave, ogroženih skoraj milijon ljudi

Območje Gaze je zajela močna zimska nevihta, ki s poplavami grozi več kot 800.000 prebivalcem. Velike količine dežja so že poplavile nekatera šotorišča in porušile zgradbe, poroča BBC.

Dva meseca po prekinitvi ognja z Izraelom je Gaza še vedno ujeta v prvi fazi mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, o obnovi in gradnji domov za Palestince pa ni slišati. Izrael kljub prekinitvi ognja še vedno izvaja napade, prilastil pa si je tudi 58 odstotkov ozemlja.

Načrti za gradnjo novih domov in oblikovanje nove vlade so obtičali v naslednji fazi Trumpovega mirovnega načrta, medtem ko iščejo zadnjega izraelskega talca Rana Gvilija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu namreč vztraja, da mora Hamas vrniti vse izraelske talce, tako žive kot mrtve, preden se lahko premaknejo na naslednjo fazo mirovnega načrta.

Gvilijevih posmrtnih ostankov kljub več iskalnim akcijam niso našli. Njegova starša Talik in Itzik menita, da se Hamas poigrava z njima. »Točno vedo, kje je, a nam ga skrivajo,« je za BBC dejal oče Itzik. Menita, da Hamas truplo zadnjega talca uporablja kot »zavarovalno polico« za nadaljnja pogajanja z Izraelom. Pri Hamasu so trditve para zavrnili in dejali, da je Izrael tisti, ki se izogiba naslednji fazi mirovnega načrta.

Mnogi v Izraelu verjamejo, da bo Netanjahu težko izpeljal naslednje korake mirovnega načrta, vključno z umikom vojaških sil z območja Gaze, kljub temu da je eden izmed talcev še pogrešan.

Čas se izteka

Naslednja faza Trumpovega mirovnega načrta predvideva, da bo Hamas predal moč in orožje, Izrael pa bo varnost položil v roke mednarodnih sil za ohranjanje miru.

»Hitenje v naslednjo fazo ni v interesu Izraela in Hamasa. Slednji ne želi izgubiti nadzora, Izrael pa zaradi političnih razlogov raje ostaja v Gazi. Nobeden noče pojasniti svojim privržencem, da se morajo umakniti,« je za BBC povedal nekdanji izraelski general Izrael Ziv. Meni, da je Trump edini, ki lahko obe strani prisili k sodelovanju.

Gazo so zajele močne dežne padavine, ki so poplavila številna šotorišča. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

»Čas se izteka. Če bomo čakali, bomo zamudili priložnost, saj se Hamas ponovno zbira in si krepi moč. Globoko moramo vdihniti in nadaljevati načrt, ker če bomo ostali v tej situaciji še naprej, bo to nekaj najhujšega,« je še dejal Ziv.

Razorožitev Hamasa je ena najzahtevnejših nalog na poti k miru. Brez tega tuje države najverjetneje ne bodo poslale svojih sil v enklavo, niti ne bodo začeli obnove uničenih območij. Netanjahu je skeptičen, da bi lahko tuje države dovolj pritisnile na gibanje in dosegle razorožitev namesto Izraela.

Trump in Netanjahu se bosta sestala na Floridi

Izraelske okupacijske sile so v Gazi vzpostavile območje za »rumeno črto«, ki je prepolovila mesto. Izraelski načelnik generalštaba je rumeno črto pred kratkim označil za »novo mejo«, s tem pa je nakazal, da se izraelske sile ne nameravajo umakniti z območja.

O točkah mirovnega sporazuma, ki predstavljajo največ težav, se bosta Trump in Netanjahu pogovorila na Floridi kasneje decembra. Ameriški predsednik je zatrdil, da si želi čimprejšnjega napredka. Trump je novinarjem ta teden dejal, da bo naznanil nov odbor za mir v Gazi, ki bo začel delovati na začetku novega leta. »To bo eden najbolj legendarnih odborov doslej ... Vsi si želijo biti del njega,« je dejal.

Kljub prekinitvi ognja večina Palestincev še vedno živi v skrajni revščini brez osnovnih življenjskih potrebščin. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

Izrael naj bi sicer pod pritiskom Washingtona začel odstranjevati ruševine v Gazi in začel pripravo projekta za začasna bivališča na jugu enklave. S projektom naj bi zagotovili zatočišče več deset tisoč Palestincem, a bodo morali ti izraelskim silam dovoliti, da jih preverijo za morebitne vezi s Hamasom.

Glede na nekatera poročila naj bi Izrael poskušal privabiti prebivalce Gaze na okupirano ozemlje, da bi osamili Hamas. Manjše število Palestincev je že prečkalo mejo, večina pa jih ostaja skeptičnih in ne želijo živeti pod izraelsko oblastjo.