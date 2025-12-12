  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Gazo zajele hude poplave, ogroženih skoraj milijon ljudi

    Brez razorožitve Hamasa tuje države najverjetneje ne bodo poslale svojih sil v enklavo, niti ne bodo začele obnove uničenih območij.
    Domov za prizadete v vojni še niso začeli graditi. FOTO: Bashar Taleb/AFP
    Galerija
    Domov za prizadete v vojni še niso začeli graditi. FOTO: Bashar Taleb/AFP
    Ma. J.
    12. 12. 2025 | 08:28
    12. 12. 2025 | 08:49
    4:53
    A+A-

    Območje Gaze je zajela močna zimska nevihta, ki s poplavami grozi več kot 800.000 prebivalcem. Velike količine dežja so že poplavile nekatera šotorišča in porušile zgradbe, poroča BBC.

    image_alt
    Nova stopnja Netanjahujevega makiavelizma

    Dva meseca po prekinitvi ognja z Izraelom je Gaza še vedno ujeta v prvi fazi mirovnega načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, o obnovi in gradnji domov za Palestince pa ni slišati. Izrael kljub prekinitvi ognja še vedno izvaja napade, prilastil pa si je tudi 58 odstotkov ozemlja.

    Načrti za gradnjo novih domov in oblikovanje nove vlade so obtičali v naslednji fazi Trumpovega mirovnega načrta, medtem ko iščejo zadnjega izraelskega talca Rana Gvilija. Izraelski premier Benjamin Netanjahu namreč vztraja, da mora Hamas vrniti vse izraelske talce, tako žive kot mrtve, preden se lahko premaknejo na naslednjo fazo mirovnega načrta.

    Gvilijevih posmrtnih ostankov kljub več iskalnim akcijam niso našli. Njegova starša Talik in Itzik menita, da se Hamas poigrava z njima. »Točno vedo, kje je, a nam ga skrivajo,« je za BBC dejal oče Itzik. Menita, da Hamas truplo zadnjega talca uporablja kot »zavarovalno polico« za nadaljnja pogajanja z Izraelom. Pri Hamasu so trditve para zavrnili in dejali, da je Izrael tisti, ki se izogiba naslednji fazi mirovnega načrta.

    image_alt
    BDP na prebivalca Gaze po dveh letih genocida znaša 38 centov na dan

    Mnogi v Izraelu verjamejo, da bo Netanjahu težko izpeljal naslednje korake mirovnega načrta, vključno z umikom vojaških sil z območja Gaze, kljub temu da je eden izmed talcev še pogrešan.

    Čas se izteka

    Naslednja faza Trumpovega mirovnega načrta predvideva, da bo Hamas predal moč in orožje, Izrael pa bo varnost položil v roke mednarodnih sil za ohranjanje miru.

    »Hitenje v naslednjo fazo ni v interesu Izraela in Hamasa. Slednji ne želi izgubiti nadzora, Izrael pa zaradi političnih razlogov raje ostaja v Gazi. Nobeden noče pojasniti svojim privržencem, da se morajo umakniti,« je za BBC povedal nekdanji izraelski general Izrael Ziv. Meni, da je Trump edini, ki lahko obe strani prisili k sodelovanju.

    Gazo so zajele močne dežne padavine, ki so poplavila številna šotorišča. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP
    Gazo so zajele močne dežne padavine, ki so poplavila številna šotorišča. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

    »Čas se izteka. Če bomo čakali, bomo zamudili priložnost, saj se Hamas ponovno zbira in si krepi moč. Globoko moramo vdihniti in nadaljevati načrt, ker če bomo ostali v tej situaciji še naprej, bo to nekaj najhujšega,« je še dejal Ziv.

    Razorožitev Hamasa je ena najzahtevnejših nalog na poti k miru. Brez tega tuje države najverjetneje ne bodo poslale svojih sil v enklavo, niti ne bodo začeli obnove uničenih območij. Netanjahu je skeptičen, da bi lahko tuje države dovolj pritisnile na gibanje in dosegle razorožitev namesto Izraela.

    Trump in Netanjahu se bosta sestala na Floridi

    Izraelske okupacijske sile so v Gazi vzpostavile območje za »rumeno črto«, ki je prepolovila mesto. Izraelski načelnik generalštaba je rumeno črto pred kratkim označil za »novo mejo«, s tem pa je nakazal, da se izraelske sile ne nameravajo umakniti z območja.

    O točkah mirovnega sporazuma, ki predstavljajo največ težav, se bosta Trump in Netanjahu pogovorila na Floridi kasneje decembra. Ameriški predsednik je zatrdil, da si želi čimprejšnjega napredka. Trump je novinarjem ta teden dejal, da bo naznanil nov odbor za mir v Gazi, ki bo začel delovati na začetku novega leta. »To bo eden najbolj legendarnih odborov doslej ... Vsi si želijo biti del njega,« je dejal.

    Kljub prekinitvi ognja večina Palestincev še vedno živi v skrajni revščini brez osnovnih življenjskih potrebščin. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP
    Kljub prekinitvi ognja večina Palestincev še vedno živi v skrajni revščini brez osnovnih življenjskih potrebščin. FOTO: Omar Al-Qattaa/AFP

    Izrael naj bi sicer pod pritiskom Washingtona začel odstranjevati ruševine v Gazi in začel pripravo projekta za začasna bivališča na jugu enklave. S projektom naj bi zagotovili zatočišče več deset tisoč Palestincem, a bodo morali ti izraelskim silam dovoliti, da jih preverijo za morebitne vezi s Hamasom.

    Glede na nekatera poročila naj bi Izrael poskušal privabiti prebivalce Gaze na okupirano ozemlje, da bi osamili Hamas. Manjše število Palestincev je že prečkalo mejo, večina pa jih ostaja skeptičnih in ne želijo živeti pod izraelsko oblastjo.

    Sorodni članki

    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

    Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje genocid v Gazi.
    Aljaž Vrabec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Genocid ni judovska tradicija

    V slovenski družbi ni prostora za versko skupnost, ki podpira grozodejstva, poziva k vojni in rasnemu nasilju ter spodbuja genocid.
    5. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Svet so ljudje

    Blaira ni več zraven, a očitno ga bo nasledil kar Trump

    Mirovni predlog mnogi kritizirajo tudi zato, ker notri ni jasnega časovnega okvira, kdaj bi Palestina lahko postala suverena država.
    9. 12. 2025 | 13:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Rutinirano pobijanje civilistov v času prekinitve ognja

    Sprejetje resolucije v Združenih narodih ni spremenilo resničnosti na terenu, genocid se nadaljuje.
    Boštjan Videmšek 24. 11. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Glasbenik in igralec

    Umrl je Aleš Hadalin

    Bil je ustanovni član glasbene skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma. Igral je harmoniko, orglice in kljunasto flavto.
    10. 12. 2025 | 19:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dopis RTV

    Zakaj Jankovića ni bilo v oddaji Tarča

    Ljubljanski župan Zoran Janković je naslovil dopis predsednici uprave RTV Slovenija Nataliji Gorščak, ki se je nanašalo na vabilo v oddajo Tarča.
    11. 12. 2025 | 17:17
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Aretacije

    Ljubljanski podjetnik, ki je prejel kar nekaj javnega denarja, tihotapil mamila

    Vodil naj bi kriminalno združbo, v ponedeljek so mu nataknili lisice.
    10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    E-oskrba v dolgotrajni oskrbi

    Dva tisoč uporabnikov še ni vrnilo podpisane pogodbe

    Več kot 600 uporabnikov je prejemanje storitve po 1. juliju prekinilo, tudi zaradi neupravičenega strahu pred plačevanjem storitve.
    Andreja Žibret 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako premostiti finančno vrzel, ko podjetje menja lastništvo ali obliko

    Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOBRODELNOST

    Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

    Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Koliko algoritmi že usmerjajo naša življenja

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

    Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
    Promo Delo 12. 12. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Glavni direktor NLB Lease&Go

    NLB z lizingom podvojila obseg poslov na Hrvaškem

    Bilančno vsoto načrtujejo v petih letih podvojiti, v intervjuju pojasnjuje Marko Jerič, glavni direktor NLB Lease&Go.
    Nejc Gole 8. 12. 2025 | 06:49
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    IzraelGazaBenjamin NetanjahuHamasPalestinaDonal Trumpmirovni načrt

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    ONAPLUS PODKAST

    Ana Dolinar Horvat in Azra Širovnik: Pridne punčke se osvobodimo z egoizmom

    V novi epizodi podkasta smo se z gostjama Azro Širovnik in Ano Dolinar Horvat brez zadržkov in odkrito pogovarjali o ženski seksualnosti.
    Manca Čampa Pavlin 12. 12. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Nominacije za zlate globuse: Manj hollywoodskega blišča in prvič podkasti

    Zbrali smo nekaj dejstev o letošnjih nominacijah za zlate globuse, ki jih bodo podelili 11. januarja prihodnje leto.
    12. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dravske elektrarne Maribor

    Zaradi sporne nabave stare vetrne elektrarne odstopil direktor

    Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo.
    12. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Gazo zajele hude poplave, ogroženih skoraj milijon ljudi

    Brez razorožitve Hamasa tuje države najverjetneje ne bodo poslale svojih sil v enklavo, niti ne bodo začele obnove uničenih območij.
    12. 12. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vrnitev pod vrh

    Nikola Jokić se je poigraval s Kralji

    V ligi NBA srbski košarkar Sacramentu nasul 36 točk za Denverjevo vrnitev pod vrh zahodne konference. Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa boljši od Bostona.
    12. 12. 2025 | 07:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dravske elektrarne Maribor

    Zaradi sporne nabave stare vetrne elektrarne odstopil direktor

    Podjetje Hmezad TMT, ki je bilo izbrano na razpisu, je dobavilo več kot 20 let staro vetrnico iz Turčije, ki so jo predstavljali kot novo.
    12. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Gazo zajele hude poplave, ogroženih skoraj milijon ljudi

    Brez razorožitve Hamasa tuje države najverjetneje ne bodo poslale svojih sil v enklavo, niti ne bodo začele obnove uničenih območij.
    12. 12. 2025 | 08:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vrnitev pod vrh

    Nikola Jokić se je poigraval s Kralji

    V ligi NBA srbski košarkar Sacramentu nasul 36 točk za Denverjevo vrnitev pod vrh zahodne konference. Milwaukee brez Giannisa Antetokounmpa boljši od Bostona.
    12. 12. 2025 | 07:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

    Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Finance

    Priložnost, ki bo oblikovala vašo prihodnost. Ne zamudite jo

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

    Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

    Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
    Promo Delo 11. 12. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Katero vino izbrati za praznično mizo, da bo večer res nepozaben?

    Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
    Promo Delo 10. 12. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo