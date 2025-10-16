Izrael grozi z nadaljevanjem vojne, če Hamas ne izroči vseh talcev

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v sredo dejal, da se bodo spopadi nadaljevali, če Hamas ne bo spoštoval pogojev prekinitve ognja, poroča tiskovna agencija AFP. Hamas je v sredo zvečer sicer predal še dve trupli izraelskih talcev. Kljub temu jim preostalih posmrtnih ostankov, ki so zakopani pod ruševinami Gaze, ne bo uspelo predati, dokler ne dobijo posebne opreme za izkopavanje.

Hamas je od ponedeljka Izraelu predal 20 živih talcev v zameno za skoraj 2000 palestinskih ujetnikov. Poleg posmrtnih ostankov dveh talcev, ki so jih predali v sredo, je palestinska islamistična skupina Izraelu izročila posmrtne ostanke sedmih talcev od 28, pa tudi truplo ene osebe, ki po navedbah Izraela ni bila ena izmed talcev, temveč Palestinec.

»Če Hamas noče spoštovati sporazuma, bo Izrael v sodelovanju z ZDA nadaljeval boj in dosegel popoln poraz Hamasa, spremenil realnost v Gazi in dosegel vse vojne cilje,« so zapisali v izjavi urada izraelskega obrambnega ministra.

Pri Hamasu so dejali, da se je gibanje dogovora držalo, saj so predali vse žive talce in posmrtne ostanke vseh tistih, ki so jih lahko našli v ruševinah. »Kar se tiče preostalih trupel, bo potrebno veliko truda in posebne opreme, da jih bomo lahko našli in izkopali,« so na družbenem omrežju zapisali pri gibanju Hamas.

Izraelski predsednik Jicak Hercog na pogrebu enega izmed talcev. FOTO: John Wessels/AFP

Višji ameriški svetovalci so v sredo po izraelski grožnji z nadaljevanjem bojev v Gazi dejali, da Hamas še vedno namerava izpolniti svojo obljubo. »Še naprej slišimo od njih, da nameravajo spoštovati dogovor. Želijo si, da bi bil dogovor v tem pogledu sklenjen,« je novinarjem pod pogojem anonimnosti povedal eden od svetovalcev.

Trump: Izrael bo napadel takoj, ko rečem besedo

Ob izraelski grožnji se je v sredo oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se lahko izraelske sile vrnejo v Gazo »takoj, ko reče besedo«, navaja CNN. Kljub temu je priznal, da je izkopavanje posmrtnih ostankov iz ruševin mesta grozljiv proces. »Kopljejo in najdejo veliko trupel, nato pa morajo trupla ločiti. Nekatera so bila tam že dolgo časa in nekatera so pod ruševinami,« je po navedbah časnika The Times of Israel dejal Trump.

ZDA so menda v stiku s Turčijo, ki je v Gazo pripravljena poslati strokovnjake, ki bodo pomagali pri iskanju trupel, saj imajo izkušnje s potresi in ruševinami. Ni jasno, ali bo Izrael sprejel pomoč Turkov zaradi slabih odnosov med izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom.

Ameriški predsednik Donald Trump je upal, da bo zaradi posredovanja pri prekinitvi ognja v Gazi nagrajen z Nobelovo nagrado za mir. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Netanjahu se medtem sooča tudi z domačim pritiskom. Izraelski skrajno desno usmerjeni minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je grozil, da bodo ustavili humanitarno pomoč, dokler Hamas ne izroči posmrtnih ostankov vseh talcev.

Kljub temu ZDA in Izrael menda sodelujejo pri ustvarjanju varnih con na območjih Gaze, ki je pod izraelskim nadzorom, za civiliste, ki se bojijo maščevanja Hamasa.