    Svet

    Izrael grozi z nadaljevanjem vojne, če Hamas ne izroči vseh talcev

    Hamas mora še vedno izročiti posmrtne ostanke 19 talcev, ki so najverjetneje ujeti v ruševinah mesta Gaza.
    Vojaki gibanja Hamas ob predaji talcev Rdečemu križu, ki je posmrtne ostanke prepeljal v Izrael. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Galerija
    Vojaki gibanja Hamas ob predaji talcev Rdečemu križu, ki je posmrtne ostanke prepeljal v Izrael. FOTO: Dawoud Abu Alkas/Reuters
    Ma. J.
    16. 10. 2025 | 08:34
    16. 10. 2025 | 09:04
    4:52
    A+A-

    Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v sredo dejal, da se bodo spopadi nadaljevali, če Hamas ne bo spoštoval pogojev prekinitve ognja, poroča tiskovna agencija AFP. Hamas je v sredo zvečer sicer predal še dve trupli izraelskih talcev. Kljub temu jim preostalih posmrtnih ostankov, ki so zakopani pod ruševinami Gaze, ne bo uspelo predati, dokler ne dobijo posebne opreme za izkopavanje.

    image_alt
    Za Bruselj za zdaj le vloga plačnika

    Hamas je od ponedeljka Izraelu predal 20 živih talcev v zameno za skoraj 2000 palestinskih ujetnikov. Poleg posmrtnih ostankov dveh talcev, ki so jih predali v sredo, je palestinska islamistična skupina Izraelu izročila posmrtne ostanke sedmih talcev od 28, pa tudi truplo ene osebe, ki po navedbah Izraela ni bila ena izmed talcev, temveč Palestinec

    »Če Hamas noče spoštovati sporazuma, bo Izrael v sodelovanju z ZDA nadaljeval boj in dosegel popoln poraz Hamasa, spremenil realnost v Gazi in dosegel vse vojne cilje,« so zapisali v izjavi urada izraelskega obrambnega ministra.

    Pri Hamasu so dejali, da se je gibanje dogovora držalo, saj so predali vse žive talce in posmrtne ostanke vseh tistih, ki so jih lahko našli v ruševinah. »Kar se tiče preostalih trupel, bo potrebno veliko truda in posebne opreme, da jih bomo lahko našli in izkopali,« so na družbenem omrežju zapisali pri gibanju Hamas.

    Izraelski predsednik Jicak Hercog na pogrebu enega izmed talcev. FOTO: John Wessels/AFP
    Izraelski predsednik Jicak Hercog na pogrebu enega izmed talcev. FOTO: John Wessels/AFP

    Višji ameriški svetovalci so v sredo po izraelski grožnji z nadaljevanjem bojev v Gazi dejali, da Hamas še vedno namerava izpolniti svojo obljubo. »Še naprej slišimo od njih, da nameravajo spoštovati dogovor. Želijo si, da bi bil dogovor v tem pogledu sklenjen,« je novinarjem pod pogojem anonimnosti povedal eden od svetovalcev.

    Trump: Izrael bo napadel takoj, ko rečem besedo

    Ob izraelski grožnji se je v sredo oglasil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se lahko izraelske sile vrnejo v Gazo »takoj, ko reče besedo«, navaja CNN. Kljub temu je priznal, da je izkopavanje posmrtnih ostankov iz ruševin mesta grozljiv proces. »Kopljejo in najdejo veliko trupel, nato pa morajo trupla ločiti. Nekatera so bila tam že dolgo časa in nekatera so pod ruševinami,« je po navedbah časnika The Times of Israel dejal Trump.

    ZDA so menda v stiku s Turčijo, ki je v Gazo pripravljena poslati strokovnjake, ki bodo pomagali pri iskanju trupel, saj imajo izkušnje s potresi in ruševinami. Ni jasno, ali bo Izrael sprejel pomoč Turkov zaradi slabih odnosov med izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom.

    Ameriški predsednik Donald Trump je upal, da bo zaradi posredovanja pri prekinitvi ognja v Gazi nagrajen z Nobelovo nagrado za mir. FOTO:  Andrew Caballero-Reynolds/AFP
    Ameriški predsednik Donald Trump je upal, da bo zaradi posredovanja pri prekinitvi ognja v Gazi nagrajen z Nobelovo nagrado za mir. FOTO:  Andrew Caballero-Reynolds/AFP

    Netanjahu se medtem sooča tudi z domačim pritiskom. Izraelski skrajno desno usmerjeni minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je grozil, da bodo ustavili humanitarno pomoč, dokler Hamas ne izroči posmrtnih ostankov vseh talcev.

    Kljub temu ZDA in Izrael menda sodelujejo pri ustvarjanju varnih con na območjih Gaze, ki je pod izraelskim nadzorom, za civiliste, ki se bojijo maščevanja Hamasa.

    V Španiji stavka in demonstracije proti Izraelu in v podporo Palestincem v Gazi

    V Španiji se je v sredo več deset tisoč ljudi na poziv sindikatov udeležilo stavke v podporo palestinskemu ljudstvu in v znak protesta proti izraelski vojaški akciji v Gazi. Stavko so spremljale tudi demonstracije, ki so se v Barceloni sprevrgle v izgrede.

    Sindikati so ljudi pozvali, naj zjutraj, opoldne in zvečer za dve uri prekinejo delo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Stavka naj glede na poročila ne bi imela večjega vpliva na javno življenje. Nastale so manjše zamude v lokalnem prometu, nekatere televizijske postaje pa so imele krajše prekinitve oddajanja.

    Ob stavki so v velikih mestih, med drugim v Madridu, Bilbau in Barceloni, potekale tudi demonstracije z več tisoč udeleženci.

    V Barceloni so se po poročanju radiotelevizije RTVE protestniki spopadli s policijo, ki je proti demonstrantom, ki so poskušali vstopiti na železniško postajo, uporabila solzivec. Nekateri demonstranti so v policijo metali steklenice, je poročal časopis La Vanguardia.

    STA

    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Onkraj kratkotrajne evforije se groza nadaljuje

    Po uspešni izmenjavi talcev in ujetnikov sledijo boleči ugrizi resničnosti.
    Boštjan Videmšek 13. 10. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izrael je severno Gazo spremenil v pepel in kri

    Ljudje se množično vračajo proti ruševinam svojih domov in nekdanjih življenj.
    Boštjan Videmšek 12. 10. 2025 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Geopolitika

    Velika varnostna vprašanja se selijo na Daljni vzhod

    Zaradi redkih zemeljskih kovin je Trump zagrozil z odpovedjo srečanja s Xi Jinpingom in z visokimi carinami.
    Zorana Baković 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Norveški odbor

    Nobelova nagrada za mir vodji venezuelske opozicije Maríi Corini Machado

    Nagrado je prejela za neutrudno prizadevanje za demokratične pravice Venezuelcev ter za pravičen in miren prehod iz diktature v demokracijo.
    10. 10. 2025 | 07:16
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravnica

    Umrla je Milena Špela Kristan

    Zdravnica in gornica je v Himalaji zgradila ambulanto.
    13. 10. 2025 | 16:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Politbarometer

    Koliko ljudi je prepričanih, da Gibanja Svoboda ne bi volilo?

    Rekordno podporo je stranka, ki jo vodi Robert Golob, imela konec leta 2022, nato pa je v dobrem letu dni njena podpora strmoglavila.
    15. 10. 2025 | 09:43
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Potovanja
    Kalimnos

    Grški otok, ki se jeseni spremeni v Slovenijo

    Na stotine plezalnih smeri z znamenitimi kapniki in številne plaže, kjer se lahko potopiš v zelenomodro morje.
    Maja Grgič 14. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vinjete

    Veljavnost vinjet podaljšujejo za štiri mesece, na Obali jih odpravljajo

    Veljavnost vseh 1. decembra veljavnih vinjet bo po predlogu vlade podaljšana za štiri mesece.
    15. 10. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Več iz teme

    IzraelHamasGazatalci

