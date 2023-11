Izrael in Hamas do dogovora o podaljšanju prekinitve ognja

Izrael in skrajno palestinsko gibanja Hamas sta se le nekaj minut pred iztekom začasne prekinitve ognja dogovorila o enodnevnem podaljšanju. Za to so se odločili v luči napora pogajalcev, da se nadaljuje proces osvobajanja talcev, je sporočila izraelska vojska. Hamas je v ločeni izjavi potrdil podaljšanje premirja za sedmi dan.

Do zadnje ure ni bilo jasno, ali se bo začasna prekinitev ognja nadaljevala, saj se stranema ni uspelo dogovoriti o novem seznamu Izraelcev, ki bi jih izpustili iz Gaze, poroča katarska televizija Al Džazira.

Predstavnik katarskega zunanjega ministrstva je potrdil, da so se strinjali za podaljšanje premirja pod enakimi pogoji kot doslej. To pomeni nadaljnjo prekinitev vseh vojaških aktivnosti v Gazi in dostavo humanitarne pomoči v enklavo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Obenem to pomeni tudi še eno izmenjavo talcev in palestinskih zapornikov.

Po oceni Izraela je v Gazi še več kot 150 talcev. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Kot je dodal predstavnik katarskega ministrstva, se danes nadaljujejo pogajanja o nadaljnjem podaljšanju prekinitve ognja.

V okviru podaljšanja premirja je izraelska vlada sporočila, da je že prejela nov seznam talcev, ki jih bo Hamas izpustil danes. Na seznamu so ženske in otroci, točnega števila talcev pa niso razkrili.

Šesti dan premirja bi se sicer moral izteči ob 7. uri po lokalnem času (ob 6. uri po srednjeevropskem).

Hamas je v sredo izpustil skupno 16 talcev, čez dan dve ruski državljanki, kasneje pozno zvečer pa še deset Izraelcev in štiri Tajce. V skupini je bilo sicer več oseb z dvojnim državljanstvom, med drugim iz ZDA in Nizozemske. Obenem je Izrael v zameno iz zaporov izpustil 30 Palestincev.

