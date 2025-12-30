Izrael in ZDA z roko v roki

Pred ponedeljkovim obiskom v »rezervni Beli hiši« so v prestolnici Washington ugibali o zakulisnih nesporazumih med ZDA in najpomembnejšim bližnjevzhodnim zaveznikom Izraelom. »Čutim, da z napačnim ministrskim predsednikom Izrael ne bi več obstajal,« je republikanski prvak namesto tega ocenil, da odnosi ne bi mogli biti boljši. »Pravkar smo skupaj zmagali v vojni, če ne bi porazili Irana, ne bi bilo miru na Bližnjem vzhodu. Arabske države, ki so bile fantastične, se ne bi pridružile dogovoru.«