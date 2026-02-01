Izrael izganja Zdravnike brez meja: stotisoči lahko ostanejo brez zdravnika

Izrael bo ustavil delo organizacije Zdravniki brez meja (MSF) v Gazi, ker ta ni predložila seznama svojega palestinskega in mednarodnega osebja, je sporočilo izraelsko ministrstvo za zadeve diaspore. Humanitarne organizacije opozarjajo, da bi lahko zaradi tega na stotine tisoče ljudi v enklavi ostalo brez osnovne zdravstvene oskrbe.

Pri MSF so v petek potrdili navedbe ministrstva, da so se sprva strinjali, da bodo izraelskim oblastem posredovali seznam svojih palestinskih in mednarodnih uslužbencev. A ker niso prejeli zagotovil, da bodo »podatki o osebju uporabljeni le za naveden administrativni namen in da ne bodo ogrožali sodelavcev«, so sklenili, da teh ne bodo delili.

»Kaže, da zaposleni v organizaciji ne izpolnjujejo določenih kriterijev,« je zadevo komentiral izraelski minister za zadeve diaspore Amihaj Hikli. Organizacija bo tako morala do najpozneje 28. februarja prenehati z delom in zapustiti Gazo.

FOTO: Wakil Kohsar/AFP

Omenjeno ministrstvo je predhodno trdilo, da sta dva zaposlena pri MSF povezana s palestinskima militantnima skupinama Hamas in Islamski džihad, kar so pri organizaciji, ki je že dolgo ključna ponudnica medicinske in humanitarne pomoči v palestinski enklavi, odločno zanikali.

Humanitarne organizacije opozarjajo, da se brez podpore in pomoči MSF v Gazi lahko sesujejo ključne storitve, kot so nujna medicinska pomoč, zdravstvena oskrba mater in pediatrično zdravljenje. Brez osnovne zdravstvene oskrbe bi ob odhodu MSF po njihovih navedbah ostalo več sto tisoč ljudi.

Izraelsko ministrstvo za zadeve diaspore je sicer z novim letom 37 humanitarnim organizacijam, vključno z MSF, preklicalo dovoljenja za delovanje v Gazi in na Zahodnem bregu.