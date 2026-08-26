Ostri odzivi na slovensko blokado izjave EU o izraelskih načrtih

Predsednica države Nataša Pirc Musar zagovarja jasen in enoten evropski odziv v zvezi s širjenjem izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, so danes sporočili iz njenega urada. Predsednica je ob tem poudarila, da bi Slovenija morala podpreti skupno izjavo EU glede nadaljnjega širjenja naselbin na palestinskem ozemlju.

Kot so sporočili iz urada predsednice, je širjenje izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu v nasprotju z mednarodnim pravom, spodkopava rešitev dveh držav in zmanjšuje možnosti za trajen mir. Zato Pirc Musar zagovarja jasen in enoten evropski odziv na takšna ravnanja, so dodali.

»Mednarodno pravo ni stvar politične izbire«

»Mednarodno pravo ni stvar politične izbire in pri njegovem spoštovanju ne sme biti dvojnih meril. Velja enako za vse. Slovenija iz lastne zgodovinske izkušnje dobro razume pomen suverenosti in ozemeljske celovitosti, zato mora biti pri njunem zagovarjanju še posebej dosledna. Ko so ta načela kršena, mora biti Slovenija med državami, ki jih jasno zagovarjajo,« je izpostavila Pirc Musar.

Poudarila je tudi, da bi morala Slovenija podpreti skupno izjavo EU glede nadaljnjega širjenja izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu.

V opoziciji kritični do slovenske blokade

V opozicijskih strankah Gibanje Svoboda, SD in Levica so se danes s kritikami odzvali na poročanje, da je Slovenija blokirala sprejetje skupne izjave EU, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na zasedenem Zahodnem bregu. Menijo, da gre za zagovarjanje interesov Izraela v škodo Slovenije.

Iz Svobode so sporočili, da takšna odločitev »ruši mednarodni ugled naše države in predvsem postavlja vprašanje, kaj vse bo Janez Janša še prisiljen in pripravljen narediti za prijatelja (izraelskega premierja) Benjamina Netanjahuja, in koliko bo ta poravnava računov stala Slovenijo«.

Ob tem so dejali, da je Janša »na oblast prišel s pomočjo izraelskih paraobveščevalcev« in da veto Slovenije vidijo kot »kronski dokaz«, da so Janšo na oblast pripeljali izraelski interesi in vpliv.

V Svobodi so izpostavili še, da so po poročanju medijev vse ostale evropske države, vključno s tistimi, ki so sicer tradicionalne naklonjene Izraelu, podprle skupno izjavo, s katero bi EU obsodila gradnjo izraelskih nezakonitih naselbin.

Nataša Sukič: Kakšna je dejanska cena Janševe fanatične naklonjenosti Izraelu?

V SD od vlade pričakujejo pojasnila, zakaj je Slovenija blokirala skupno stališče EU, kdo je za to odgovoren in zakaj je vlada odstopila od dosedanjih stališč glede izraelskih naselbin.

V sporočilu za javnost so spomnili, da so izraelske naselbine po mednarodnem pravu nezakonite in da je Slovenija leta 2024 po odločitvi Meddržavnega sodišča poudarila, da mora Izrael nemudoma nehati z vsemi naselitvenimi dejavnostmi na zasedenem palestinskem ozemlju.

Poslanka Nataša Sukič pa je v imenu stranke Levica zapisala, da je Janševa vlada z blokado skupne izjave »izvedla skrajno nevarno, moralno zavržno in zgodovinsko sramotno potezo«. Po njeni oceni se je treba vprašati, »kakšna je dejanska cena Janševe fanatične naklonjenosti Izraelu« in ali je to povezano z zasebno izraelsko obveščevalno agencijo Black Cube, ki je po njenih besedah nedavno globoko posegla v slovenske državnozborske volitve.

Tudi Levica zato zahteva pojasnila, zakaj je Slovenija blokirala obsodbo Izraela na ravni EU in »ali so slovenske zunanjepolitične odločitve talec preteklih domnevnih poslov s strukturami okoli afere Black Cube«.

Prebilič: vlada tukaj ne govori v imenu Slovenije

Evropski poslanec Matjaž Nemec (SD/SD) je dodal, da premier s takšnim dejanjem »ne razbija zgolj enotnosti EU, ampak bistveno prispeva k zniževanju diplomatske teže Slovenije znotraj EU in v mednarodnih odnosih.« Skrbi ga, da Slovenija s takšno potezo »očitno prevzema vlogo 'notranjega igralca' za izraelske interese znotraj institucij EU namesto uveljavljanja skupnih evropskih vrednot in mednarodnega prava«.

Odzval se je tudi evropski poslanec Vladimir Prebilič (Zeleni/Prerod), ki je sporočil, da gre za »nepremišljeno dejanje z vidika dolgoročnih posledic, ki jih ima takšna odločitev za Slovenijo in njeno vlogo v mednarodnem prostoru«. Dodal je, da »vlada tukaj ne govori v imenu Slovenije«, in da »ne bomo dovolili, da na mednarodnem prizorišču spodkopava temeljne moralne vrednote, na katerih smo zgradili našo državo, pa tudi Evropsko unijo«.